الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي في مصر، هو الوكيل الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية والمسؤول عن دفع التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد الوصول إلى سبب التقاعد، لا يزال الجمهور يطلب من وزارة التضامن الاجتماعي والرعاية الاجتماعية التحقق من استحقاقات المتقاعدين الخمسة من خلال رمز البلد واسم الأم على الموقع، ولكن لا يوجد رقم تأمين.

الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى في مصر

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، بعد الوصول إلى أساس التقاعد، فهي مسؤولة عن دفع أقساط التأمين والمعاشات والمزايا لأصحاب المعاشات، يحق لمن لم تتم مراجعته بموجب قانون الخدمة المدنية الحصول على هذه المعلومات.

اعتذرت وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب المعاشات عن علاوات زيادة الدخل الخمس وواجهت مشكلة فنية في موقع الإدارة الوطنية لعلاوات الرعاية الخاصة.

القانون رقم 116 لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 1950: الغرض منه تقديم المساعدة للفقراء في حالة الوفاة أو الشيخوخة أو العجز التام أو البطالة أو العجز الجزئي أو المؤقت حسب ما تحدده دائرة الشؤون الاجتماعية..

أعلن وزير التضامن الاجتماعي نافين القبعة عن موعد صرف المعاشات للمواطنين في الأول من تموز الجاري، وتم اتخاذ كافة الخطوات لاحتساب نسبة التجميد.

وأضاف الوزير أن القيمة المضافة لمكملات المعاشات الخمسة سترتفع أولاً لتصل إلى 14٪ وستدفع اعتباراً من يوليو من العام المقبل.

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الفائزون بجوائز 2022 الخمس وقيمتهم التقاعدية.

أولئك الذين يتقاعدون في 1 يوليو 2006 سيحصلون على إعانة واحدة فقط.

اعتبارًا من 1 يوليو 2007، سيتلقى كل متقاعد مكملين فقط بزيادة قدرها 50 جنيهًا مصريا.

من خصائص هذا القانون