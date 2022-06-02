نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى في مصر في المقال التالي
الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي في مصر، هو الوكيل الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية والمسؤول عن دفع التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد الوصول إلى سبب التقاعد، لا يزال الجمهور يطلب من وزارة التضامن الاجتماعي والرعاية الاجتماعية التحقق من استحقاقات المتقاعدين الخمسة من خلال رمز البلد واسم الأم على الموقع، ولكن لا يوجد رقم تأمين.
الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى في مصر
- وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، بعد الوصول إلى أساس التقاعد، فهي مسؤولة عن دفع أقساط التأمين والمعاشات والمزايا لأصحاب المعاشات، يحق لمن لم تتم مراجعته بموجب قانون الخدمة المدنية الحصول على هذه المعلومات.
- اعتذرت وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب المعاشات عن علاوات زيادة الدخل الخمس وواجهت مشكلة فنية في موقع الإدارة الوطنية لعلاوات الرعاية الخاصة.
- القانون رقم 116 لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 1950: الغرض منه تقديم المساعدة للفقراء في حالة الوفاة أو الشيخوخة أو العجز التام أو البطالة أو العجز الجزئي أو المؤقت حسب ما تحدده دائرة الشؤون الاجتماعية..
- أعلن وزير التضامن الاجتماعي نافين القبعة عن موعد صرف المعاشات للمواطنين في الأول من تموز الجاري، وتم اتخاذ كافة الخطوات لاحتساب نسبة التجميد.
- وأضاف الوزير أن القيمة المضافة لمكملات المعاشات الخمسة سترتفع أولاً لتصل إلى 14٪ وستدفع اعتباراً من يوليو من العام المقبل.
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الفائزون بجوائز 2022 الخمس وقيمتهم التقاعدية.
أولئك الذين يتقاعدون في 1 يوليو 2006 سيحصلون على إعانة واحدة فقط.
اعتبارًا من 1 يوليو 2007، سيتلقى كل متقاعد مكملين فقط بزيادة قدرها 50 جنيهًا مصريا.
من خصائص هذا القانون
- سنوفر لك معاشًا تقاعديًا صغيرًا.
- المعاشات التقاعدية هي خيار آخر للدخل، لذلك إذا كان الدخل يشكل خطرًا على المؤمن عليه (العمر، العجز، الوفاة، حادث العمل، المرض، البطالة)، سينخفض الدخل.
- أدى التوسع في التغطية التأمينية لجميع الأسر في مصر إلى توسيع نطاق فهم التأمين لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي وتعزيز ثقافة التأمين بين أفراد المجتمع.
- وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للتغلب على الحواجز التي تعترض التنفيذ، بما في ذلك البحث عن طرق جديدة لجمع الأموال لتحسين نظام التأمين الاجتماعي.
- وابتداء من يوليو من العام المقبل، ستضيف وزارة التضامن الاجتماعي خمسة ملاحق إلى المعاش، والتي ستمدد فترة الاسترداد (أي خمس سنوات) وسيتم دفعها على أربعة أقساط في المتوسط ، آخر معاش في عام 2022.
- تم تعيين خليل محمد رئيسًا للعلاقات العامة في وزارة الصحة، وسيبدأ رؤساء أقسام التأهيل في جميع مقاطعات الجمهورية العمل في النظام الجديد في العام الخامس عشر، مما يمنع المواطنين من المتابعة.
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