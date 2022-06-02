رابط الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي في مصر، يتساءل الكثير من المصريين عن الموقع الخاص بوزارة الضمان الاجتماعي الوطني، وذلك من أجل تقديم أي شكوي بخصوص المعاشات،و غيرها، وسوف نوضح رابط الضمان الاجتماعي الوطني عبر هذه المقالة، فابقوا معنا.

رابط الإدارة الوطنية للضمان الاجتماعي

يجب على المتقاعدين تسجيل الدخول كمستخدم جديد لاستخدام خدمات إدارة الضمان الاجتماعي.

إدخال أسماء المتقاعدين فوق سن الستين، ثم إدخال أسماء الأب، والجد، والاسم، والأم باللغة العربية.

حدد تسجيل وإرسال الطلب.

إذا لم يكن لديك رمز أمان وتريد معرفة قيمة هذه المكافآت الخمس، فأدخله هنا أو اترك رقم هويتك في الملاحظة أسفل المقالة وسيُطلب منك “إنشاء فن” في موقع الدعم الفني.

تمنح مصر أصحاب العمل لأول مرة تأمينًا ضد الأمراض المهنية، ويستحق العمال الذين يعانون من أمراض المهنة المدرجة في الجدول المرفق بالقانون نفس تعويض حوادث العمل.

وأخيرًا، سنكون ممتنين إذا أمكنك تزويدنا بمعلومات مفيدة مثل الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وكيفية التقدم للحصول على رقم تأمين، وخدمات الإنترنت الأكثر أهمية، وروابط إدارة الرعاية الاجتماعية.

ما الذي قدمته الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى والصحى

وقدمت الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي لجميع المواطنين وفق القانون، وكذلك معاشات العجز والبطالة والشيخوخة، وسرعان ما نفذت الثورة.

صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم 92 لسنة 1959، وهو خاضع للقانون رقم 63 لسنة 1964، الذي يحل محل قانون الضمان الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 ويلغيه ويحل محله.

مصالح العمال متحدة لتجنب خطر الآلات (أي الإضرار بمصالح أصحاب العمل).

وفي هذه المرحلة لا يكفي للعمال أن يحاولوا التصويت للطبقة الحاكمة.للعمل، و الحركة أو الوسائل السياسية، لذلك سعى الحكام إلى تلبية مطالب هذه الفئات وحثوها على إصدار قوانين الضمان الاجتماعي لحمايتهم من مختلف الأخطار.

خدمات المرافق العامة

الخدمات التي يمكن الحصول عليها إلكترونيًا (تتطلب تغيير بيانات الشركة، ودفع رسوم العضوية، وطلب إرسال إشعار بنقل الموظف وإجازاته.

وراتب شهر يناير وتقرير الحوادث / المرض المهني، وتفعيل حادث مهني) تلقي علاج فوري (بوليصة تأمين مطبوعة).

خدمة الإنترنت

يمكنك طلب بيانات التأمين من خلال هذه الخدمة، وهي كما يلي: