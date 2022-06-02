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يا رايحين الحرم.. تعرف على المستندات المطلوبة قبل السفر للحج.. فيديو

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:26 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية عن المستندات المطلوبة لحج القرعة لهذا العام، وذلك بعد الإعلان عن أسماء الفائزين في القرعة العلانية، أبرزها جواز السفر وشهادة لقاح كورونا وشهادة تحركات.

 

 

وضعت وزارة الداخلية شروطا في جواز السفر المطلوب من الفائزين بحج القرعة لهذا العام، وذلك قبل السفر للأراضي المقدسة لأداء المناسك، حيث يجب أن يكون جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 11/5/2022م ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج مرفقاً به أصل (للإطلاع ).

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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