وزيرة البيئة: «كوب 27» سيكون مؤتمرًا شموليًا نحو اتباع السلوكيات المستدامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:25 مساءً - ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الخميس، كلمة مصر خلال مؤتمر “ستوكهولم +50” المنعقد بالسويد.

وقالت وزيرة البيئة، خلال كلمتها: “نواجه نفس التحدى ونتشارك فى كوكب واحد ولا سبيل لحماية الكوكب والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة سوى بإتباع السلوكيات المستدامة”.

وأكدت أن مؤتمر المناخ المقبل “COP 27” سيكون مؤتمراً شمولياً، مُُشددة على أنه لابد أن يكون مؤتمراً للتنفيذ والوفاء بالتعهدات.

واستعرضت الوزيرة الجهود التى بذلتها الدولة المصرية للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.