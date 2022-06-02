أخبار مصرية

الزراعة: نستخدم أصناف قمح عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:25 مساءً - قال محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة، إنه هناك أكثر من 22 صنف من الاقماح يتم زراعتها على الاراضي المصرية .

وأضاف محمد يوسف في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، أن أصناقف القمح عالية الانتاجية ومقاومة للأمراض وذات جودة مرتفعة ولدينا اصناف تحت الاختبار جاهزة للاستخدام ".

 

وتابع محمد يوسف:" مصر من أولى الدول ف يالعالم التي يكون فيها انتاجية فدان القمح مرتفعة ".

 

واكمل محمد يوسف:" نستخدم الأساليب الحديثة في الزراعة من أجل ترشيد استهلاك المياه والعمل على زيادة الانتاجية".

 

ولفت محمد يوسف:" وزارة الزراعة تدعم المحافظات بـ حقول استرشادية لحث المزراعين على اتباع اساليب الزراعة الحديثة ".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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