الزراعة: نستخدم أصناف قمح عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 07:25 مساءً - قال محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة، إنه هناك أكثر من 22 صنف من الاقماح يتم زراعتها على الاراضي المصرية .

وأضاف محمد يوسف في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، أن أصناقف القمح عالية الانتاجية ومقاومة للأمراض وذات جودة مرتفعة ولدينا اصناف تحت الاختبار جاهزة للاستخدام ".

وتابع محمد يوسف:" مصر من أولى الدول ف يالعالم التي يكون فيها انتاجية فدان القمح مرتفعة ".

واكمل محمد يوسف:" نستخدم الأساليب الحديثة في الزراعة من أجل ترشيد استهلاك المياه والعمل على زيادة الانتاجية".

ولفت محمد يوسف:" وزارة الزراعة تدعم المحافظات بـ حقول استرشادية لحث المزراعين على اتباع اساليب الزراعة الحديثة ".