بتكلفة 82 مليون جنيه.. الانتهاء من تنفيذ محطة مياه الصوامعة شرق بنسبة 85%

جدة - نرمين السيد - قال طارق الفقى، محافظ سوهاج، إن نسبة التنفيذ بمشروع إنشاء محطة مياه الشرب المطورة بقرية الصوامعة شرق بمركز أخميم، بلغت 85% حتى الآن، بتكلفة إجمالية للمشروع 82 مليونا و142 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بمحافظات صعيد مصر.





وأكد محافظ سوهاج على أهمية المشروع لخدمة 32 ألف نسمة بقرية الصوامعة شرق وتوابعها، مشيرا إلى أنه تم تصميم المحطة بطاقة 90 لتر/ ثانية (8000 متر مكعب / يوم)، وتستوعب التوسعات المستقبلية حتى عام 2055، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية تمهيدا لتشغيل المحطة وفقا للبرنامج الزمنى المحدد لخدمة أهالى القرية. يذكر أنه تم إنشاء المحطة على مساحة 3200 متر مربع بمركز أخميم شرق سوهاج، وتشمل مأخذ للمياه على ترعة نجع حمادى الشرقية «الفاروقية»، حيث يتم نقل المياه بواسطة خط ناقل بطول 2 كيلو متر، بالإضافة إلى أعمال محطة التنقية، وتشمل «وحدة التنقية الرئيسية، الخزان الأرضى، خزان عادم الغسيل والروبة، عنبر طلمبات مياه الغسيل، عنبر طلمبات مأخذ المياه المرشحة، تكثيف وتجفيف الروبة، غرفة التشغيل والتحكم، مبنى الكلور، مبنى الكيماويات، المبنى الإدارى والمعمل، مظلة المحولات، مظلة المولد، والسور»، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية فى سوهاج وفى جميع محافظات صعيد مصر.

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