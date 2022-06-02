شكرى يشارك فى الاجتماع السنوى للبنك الإسلامى للتنمية بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، اليوم الخميس، فى الاجتماع السنوى للبنك الإسلامى للتنمية، والذى يعقد بمدينة شرم الشيخ بمشاركة العديد من الوزراء والمسئولين من مختلف الدول الأعضاء وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية شارك فى الحدث الذى عقد على هامش الاجتماع تحت عنوان "الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر الأطراف: التحول نحو الاقتصاد الأخضر"، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلى مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى، على رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الوزير شكرى ألقى كلمة خلال الحدث استعرض فيها رؤية مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى تستضيفها وتترأسها فى شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث أكد خلالها على ضرورة التحرك نحو التنفيذ الشامل والفعال لاتفاق باريس لتغير المناخ بجانب الاستمرار فى تنفيذ تعهدات المناخ التى أعلنت عنها شتى الدول. كما أبرز أهمية بذل المزيد من الجهود من قبل مختلف الأطراف، وخاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية وتوفير تمويل المناخ، موضحا أن مؤتمر شرم الشيخ يستهدف البناء على الزخم الذى تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر فى جلاسجو لتحقيق المزيد من التقدم فى كافة هذه الموضوعات.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أكد فى هذا الصدد على ضرورة تكاتف جهود مختلفة الأطراف من أجل تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس، وهو ما تحرص معه الرئاسة المصرية للمؤتمر على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى من دول ومنظمات وقطاع خاص ومؤسسات مالية ومجتمع مدنى ودوائر أكاديمية. ونوه فى ذات السياق بأهمية استناد عمل المناخ الدولى لآخر ما توصل إليه العلم حول ظاهرة تغير المناخ ممثلا فى تقارير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد الوزير شكرى على الأهمية الكبيرة لمسألة توفير تمويل المناخ بوصفها المحرك الرئيسى لعمل المناخ على كافة الأصعدة، مبرزا بشكل خاص ضرورة العمل على توفير تمويل المناخ للدول النامية على نحو تتمكن معه من الوفاء بتعهداتها، أخذا فى الاعتبار كونها الأكثر تأثرا بتداعيات تغير المناخ على الرغم من أنها الطرف الأقل إسهاما فى الانبعاثات.