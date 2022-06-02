بروتوكول تعاون بين التعليم و«الصناعات الغذائية» لرفع كفاءة الصناعة

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة الصناعات الغذائية، بهدف التعاون بين الجانبين فى رفع كفاءة وتنافسية الصناعة المصرية فى مجال التصنيع الغذائى والإنتاج الزراعى.





وبحسب بيان صحفى، وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بحضور المهندس محمد عبد اللطيف مدير عام التعليم الزراعى.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، إن هذا البروتوكول يأتى فى ضوء رؤية مصر 2030، وفى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة لإعداد فنى ماهر قادر على المنافسة فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، والمشاركة بإيجابية فى تقدم ورقى الوطن.

وأشار مجاهد إلى أن الوزارة تهدف لرفع تنافسية وتلبية احتياجات الاستثمار بمصر من خلال مد جسور الشراكة مع مؤسسات القطاع العام والخاص العاملة فى مجالات تخصصها؛ من أجل تأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات والمعلومات، بجانب السلوكيات الواجب توافرها لتأهيل خريج فنى ماهر قادر على المنافسة فى سوق العمل، وتقديم خدمة تعليمية متميزة فى مجال التصنيع الغذائى والإنتاج الزراعى، مضيفًا أن الوزارة تتبنى استراتيجية لتطوير التعليم الفنى، تم إطلاقها منذ عام 2018.

وأكد مجاهد على الأهمية القصوى التى توليها الدولة للارتقاء بمسار التعليم الفنى وتحقيق الهدف المنشود منه، مضيفا أن عدد طلاب التعليم الفنى الآن حوالى 2.2 مليون طالب، مشيرا إلى أنه تم استحداث برامج ومناهج جديدة من خلال عمل دراسة لما هو مطلوب من مهارات لخريجى التعليم الفنى، وتم الاعتماد فى المناهج على الجدارات، وكذلك تقديم نموذج المدارس التكنولوجية التطبيقية والتى أصبح عددها 38 مدرسة.

وأعرب المهندس أشرف الجزايرلى، عن سعادته بالمشاركة والتعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم وغرفة الصناعات المصرية فى ظل قيادة سياسية حكيمة تؤمن بأهمية تطوير التعليم الفنى فى جميع مجالاته، مشيرا إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تعد مـن أكبر المؤسسات ذات الكفاءة التى تلعب دورا رئيسا فـى تعزيز القدرة التنافسية للأغذية والمشروبات المصنعة فـى مصر، كما أن لديها الخبرة الكافية فى تنفيذ أحدث برامج التدريب فى قطاع الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعى، وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وشدد الجزايرلى على ضرورة المشاركة المجتمعية فى دعم جهود الوزارة من خلال دعم وتطوير منظومة التدريب والتأهيل لكل من طلاب المدارس الثانوية الفنية الزراعية، وهيئة التوجيه والتدريس بالمحافظات المختلفة.

ونص البروتوكول على أن تقوم الوزارة باعتماد إنشاء برامج فنية جديدة بمجالات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعى، وفق متطلبات سوق العمل والبيئة المحيطة، وتحفيز إدارات المدارس والمدرسين والطلاب للمشاركة فى المسابقات التى تـؤدى إلى تطـوير مهارات الطلاب والمدرسين.

كما نص البروتوكول على أن تقوم غرفة الصناعات الغذائية بتوفير فرص للتدريب العملى لطلاب المدارس الثانوية الفنية الزراعية فى كبرى المزارع التصديرية، وشركات التصنيع الغذائى، من خلال برنامج التدريب المهارى؛ لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بما يؤهلهم للحصول على فرصة عمل بعد التخرج، وتنظيم دورات تدريبية لموجهى ومعلمى المدارس الثانوية الفنية الزراعية فى مجال الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعى؛ لرفع قدراتهم وإكسابهم مهارات التعامل مع التقنيات الحديثة فى الصناعة، والزراعة، واستخدام الحاسب الآلى، وأجهزة العرض الحديثة، والمساهمة فى تنمية القدرات الإدارية والفنية والإشرافية للسادة مديرى المدارس الزراعية على مسـتوى الجمهورية، والمساهمة فى تدريب المدربين لأعضاء هيئة التعليم؛ تحقيقا لمبدأ الاستدامة، وتطوير برامج التعليم الفنى الزراعى على منظومة الجدارات الفنية، طبقا لاحتياجات سوق العمل، وتنظيم المسابقات، وتقديم الجوائز فى المجالات التى تؤدى إلى تطوير مهارات الطلاب والمعلمين، ودعم جهود الوزارة فى تطوير المعامل والورش بالمعدات والأجهزة.