10 نصائح من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة للإجابة على البابل شيت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - صممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس، مقطع فيديو لطلاب الصف الثالث الثانوى، يوضح لهم كيفية أداء اختبارات نهاية العام الدراسى 2021-2022، والإجابة بنظام "البابل شيت".





وفى بداية الفيديو، أوضحت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة لهذ العام تعقد ورقيًا فقط بنظام "البابل شيت"، مع أوراق بيضاء إضافية يمكن للطلاب استخدامها كمسودات.

ويتسلم الطلاب مجلدات المفاهيم فى لجنة الامتحان بدلًا من كتب الوزارة، ولا يجوز للطلاب اصطحاب المجلد معهم بعد انتهاء الامتحان حيث يبقون عليه داخل اللجنة.

ووجهت الوزارة للطلاب عدة نصائح بشأن الإجابة على الأسئلة بنظام "البابل شيت"، كتالى:

كيفية الإجابة بنظام "البابل شيت":

- اقرأ التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية

- استبدل ورقة الإجابة إذا كانت تالفة

- املأ بياناتك بشكل صحيح

- ظلل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار

- تأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الأسئلة

- تأكد من الكتابة بالقلم الجاف الأزرق

- لا يجوز استخدام مزيل الكتابة

- إذا أردت تغيير إجابتك قم بوضع علامة (X) على الدائرة الخطأ ثم ظلل الدائرة الأخرى حتى يتسطيع الكميوتر قراءة إجابتك الصحيحة

- إذا شطبت على الإجابة الخطأ بأى طريقة أخرى لن تحسب لك الدرجة

- لا تظلل أكثر من إجابة فى نفس السؤال

وشددت الوزارة على الطلاب بعدم الكتابة على مجلدات المفاهيم مطلقا، حيث تعود إلى المدرسة بعد نهاية الامتحانات للاستخدام فى الأعوام التالية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، اعتبارا من يوم 26 يونيو المقبل، وحتى 19 يوليو 2022.