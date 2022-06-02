مصر للطيران تبدأ إصدار تذاكر الحج اعتبارا من الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مصر للطيران عن بدء حجز تذاكر موسم الحج للعام الحالى 1443 هـ/2022م، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 يونيو الحالى، وحتى يوم الأحد 3 يوليو المقبل، من الساعة 8 ونصف صباحا وحتى الساعة 8 ونصف مساء على مدار أيام الأسبوع، وذلك من خلال إدارة الحج والعمرة لمصر للطيران فى 13 أبراج أغاخان كورنيش النيل شبرا مصر.





وأشارت الشركة إلى التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج للعام الحالى، والتى تتضمن أن يكون الحاج من الفئة العمرية أقل من 65 عاما واستكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد 19 المعتمدة من وزارة الصحة السعودية، وتقديم نتيجة فحص سلبى (PCR) لفيروس كورونا لعينة تم أخذها خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية. وكانت مصرللطيران قد أعلنت عن أسعار تذاكر الحج لهذا العام والتى من المقرر أن تبدأ من 16 ألفا و990 جنيه مصرى بخط سير القاهرة جدة القاهرة، على الدرجة السياحية، وسعر 18 ألفا و990 جنيه مصرى على درجة رجال الأعمال. كما تقرر أن تبدأ أسعار تذاكر الحج لرحلات مصرللطيران على خط سير القاهرة، المدينة والعودة من جدة، القاهرة أو العكس من 17 ألفا و990 جنيه مصرى على الدرجة السياحية و19 ألفا و990 جنيه مصرى على درجة رجال الأعمال، بخلاف أسعار السفر أو العودة خلال الأيام المميزة.

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