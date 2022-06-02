85.9 مليون جنيه إجمالى إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال مايو

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المصلحة فى بيان اليوم الخميس، أن عدد الحاويات الواردة ل جمارك الدخان بلغ 94 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بإجمالى 9306 طرود بوزن 1921 طنا و283 كيلوجراما.

وأضافت أنه تم الإفراج خلال مايو الماضى عن 78 شهادة سحب جزئية بـ6930 طردا بوزن 1480 طنا و636 كجم، وإجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة 12 مليونا و301 ألف جنيه، والغرامات 72 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن إجمالى ضرائب ورسوم القيمة المضافة المحصلة ب جمارك الدخان بالقاهرة خلال مايو الماضى بلغ حوالى 70 مليونا و227 ألف جنيه وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة 802 ألف جنيه.

ولفتت إلى أن إجمالى الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة خلال نفس الفترة بلغ 399 ألف جنيه، ورسم الموارد المالية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية نحو مليونين و107 آلاف جنيه..كما بلغت قيمة صادرات جمارك الدخان بالقاهرة حوالى 5 ملايين و152 ألف جنيه.