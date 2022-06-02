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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /701636/ضبط-صاحب-شركة-نصب-على-المواطنين-بالإسكندرية-فيديو

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط صاحب شركة للمقاولات والإستيراد والتصدير بالإسكندرية قام بالنصب والاحتيال على المواطنين وأستولى على 17 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية وتوقف عن سداد الأرباح كما رفض رد أصول المبالغ المستولى عليها.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتزوير المحررات الرسمية والفساد الوظيفى.

ضبط صاحب شركة هارب من احكام قضائية

ونجحت قوات الشرطة من ضبط صاحب شركة تعمل في مجال التايم شير، هرب من تنفيذ 66 حكم قضائي متنوع وبكفالات وغرامات بلغت 2 مليون و755 ألف جنيه، ومطلوب في أحكام شيكات بالخارج.

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وكشفت التحريات الامنية عن تواجد المتهم صاحب شركة داخل فيلا مستأجرة بإسم زوجته يختبىء بها بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، ومطلوب التنفيذ عليه فى 66 حكم "18 مستأنف – 48 جزئى" فـى قضايا "تزوير – نصب – خيانة أمانة – إستيلاء – تبديد – شيكات – مبانى كهرباء – إقتصادية" بإجمالى مدد حبس بلغت 76 سنة وكفالات بلغت 600 ألف جنيه وغرامات بلغت 2 مليون و155 ألف جنيه ومطلوب فى أحكام شيكات بالخار، وقيامه قبل ذلك بين مناطق مختلفة بنطاق محافظات الجيزة والقاهرة والبحر الأحمر وذلك خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بالأحكام الصادر ضده أقر بها.

180 سنة حبس .. مدير شركة فى قبضة أمن القاهرة هارب من تنفيذ 127 حكم قضائي

تمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة من ضبط مدير وشريك بإجدى الشركات، أثناء اختبائه داخل شقة بدائرة قسم شرطة السلام أول، لهروبه من تنفيذ 127 حكم قضائي بإجمالى مدد حبس 180 سنة وكفالات مالية.

تحريات الأمن العام

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مدير وشريك بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتغيير محل إقامته والإختباء بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة خشية ضبطه ، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (127) حكم قضائى بإجمالى مدد حبس بلغت (180) سنة وكفالات مالية (200ألف جنيه) عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

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وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.