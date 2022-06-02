«تجديد مكتب بريد وتوصيل صرف صحي»..البرلمان يحيل اقتراحان للنائب الحسيني جلال للحكومة.. الأسبوع المقبل

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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /701629/تجديد-مكتب-بريد-وتوصيل-صرف-صحيالبرلمان-يحيل-اقتراحان-للنائب-الحسيني-جلال-للحكومة-الأسبوع-المقبل

تحيل الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اقتراحان برغبة مقدمان من النائب الحسينى عيسى جلال، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنهما:

دوت الخليج

«تجديد مكتب بريد وتوصيل صرف صحي»..البرلمان يحيل اقتراحان للنائب الحسيني جلال للحكومة

الأول: إحلال وتجديد مكتب بريد مرعى الكائن بميدان أبو العباس- بمدينة صدفا- محافظة أسيوط.

الثاني: توصيل خدمة الصرف الصحي بجزيرة المخامرة- بمركز صدفا- محافظة

ومن المقررأن تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا – المنصورة – دمياط، بطول 119 كيلو متر، الموقع بتاريخي 9/12/2021، 4/1/2022.

وتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

كما تحيل الجلسة، الاقتراحات المقدمة من:

النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تحويل الرعاية الصحية (مبارك) بمنطقة الأربعين بمدينة أسيوط إلى مركز طبى حضرى يشمل التخصصات كافة – محافظة أسيوط.

النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء مستوصف صحى بمركز شباب بنى حسين- محافظة أسيوط.

والنائب أيمن محسب، بشأن زيادة عدد السيارات المتنقلة بالبريد إلى 200 سيارة بدلاً من 84 سيارة على أن يتم توزيعها على الأماكن البعيدة