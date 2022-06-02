انت الان تتابع تفاصيل خبر البرلمان يحيل مقترح النائبة مني عبدالله لإنشاء مجمع تعليم أساسى ببني سويف للحكومة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /701628/البرلمان-يحيل-مقترح-النائبة-مني-عبدالله-لإنشاء-مجمع-تعليم-أساسى-ببني-سويف-للحكومة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، عن الاقترح برغبة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن إنشاء مجمع تعليم أساسى على قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف زمام قرية البرج- مركز ناصر- محافظة بنى سويف، للحكومة.

دوت الخليج

البرلمان يناقش تعديلات قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الاسبوع المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وجاء قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، محدداً الاختصاص محكمة النقض كمحكمة قانون، ولكن فى بعض الحالات تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع، مما استتبع معه أن تنظر المحكمة الجنح المرتبطة بالجنايات المنظورة أمامها، الأمر الذي أدى إلى تراكم وتكدس القضايا وتأخر الفصل فيها أمام محكمة النقض، مما حدا بالمشرع أن يجد وسيلة يخفف بها تلك الأعباء عن محكمة النقض.

ولما كانت سرعة الفصل في القضايا هدفاً يبتغيه المشرع ويتطلع إليه القضاء المصري ليتحقق الاستقرار الاجتماعي بين أفراد المجتمع، مؤكداً على إقرار الحقوق لأصحابها.

وتيسيراً لإجراءات التقاضي وكفالة الضمانات التي أوجبها الدستور للمتقاضين، ارتأى المشرع تعديل نص المادة 36 مكرراً بند (2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وذلك بموجب القانون رقم 7 لسنة 2016، كما ألزم فى المادة الثانية منه الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة 36 مكرراً بند (2) المشار إليها.