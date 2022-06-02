انت الان تتابع تفاصيل خبر الليلة.. بيتر ميمي ضيف على برنامج "أسرار النجوم" للإعلامية انجي علي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /701626/الليلة-بيتر-ميمي-ضيف-على-برنامج-أسرار-النجوم-للإعلامية-انجي-علي

تستعد الإعلامية إنجي علي لاستضافة المخرج المبدع بيتر ميمي، وذلك في حلقة اليوم الخميس ضمن برنامجها “أسرار النجوم” الذي يعرض على راديو نجوم اف أم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل ضيافة بيرت ميمي على برنامج اسرار النجوم

ويتحدث بيتر ميمي خلال البرنامج عن العديد من الأشياء الخاصبة بابداعه الفني، وأعماله الدرامية من مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة، فضلا عن سلسلة مارفل المصرية الذي بدأها بفيلم “موسى” ويواصل تصويرها حتى الأن.

وأخرج بيتر ميمي كأخر عمل له مسلسل “الاختيار 3” الذي حقق نجاحا مختلفا وتفاعل معه العديد من المشاهدين، خاصة وأنه يعرض قصة عاشها الجيل الحالي كبارا وصغارا، ورصد العمل جرائم دنيئة لجماعة الإخوان الإرهابية الأمر الذي غير فكر العديد من الأشخاص.

أبطال مسلسل الاختيار 3

يعد مسلسل الاختيار 3 من بطولة الفنان أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.

بيتر ميمي في رمضان 2023

وكان قد شوق بيتر ميمي الجمهور لعمله في رمضان 2023 في منشور جاء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك، قال فيه: “نتقابل رمضان اللى جاى ان شاء لله فى مسلسل جديد ومشروع كبير جدا بدأ تحضيره من سنين وجه وقته اخيرا، كل سنة وانتم طيبين وبخير”.

ووجه ميمي رسالة لصناع مسسل الاختيار 3، فقال: “شكرا للثقة الكبيرة إننا نكون جزءا من تسجيل فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث، بشكر فريق العمل اللى احتمل المسئولية لاكتر من ٣ سنين.. الحلقة 29 بعنوان النهاية”.