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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /701625/زيارة-ميدانية-لوفد-من-طلاب-كلية-الثروة-السمكية-لمشروع-بركة-غليون

نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ، بإشراف العقيد أحمد عبد المنصف مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة وهشام حمدي منسق التربية العسكرية بالجامعة، زيارة ميدانية لوفد من طلاب كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد إلى مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي وذلك في إطار مخطط زيارة الطلاب التي إلى المشروعات القومية.

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وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ و الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب.

المشروع القومي للاستزراع السمكي

وتعرف الطلاب من قائد المزرعة اللواء أحمد شمس، على المشروع القومي للاستزراع السمكي بكفر الشيخ والذي يعد واحداً من أهم المشروعات الطموحة التي خطت بها الدولة خطوات واسعة في هذا المجال، حيث يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بما يسهم في سد الفجوة الغذائية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير آلاف فرص العمل من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية في الاستزراع السمكي والتصنيع والتي تتواكب مع المتطلبات العلمية الحديثة.

مركز الأبحاث والتدريب والتطوير

كما استمع الطلاب إلى شرح واف عن أنواع زراعة الأسماك المختلفة وشاهد وفد طلاب الجامعة مركز الأبحاث والتدريب والتطوير ووحدة تفريخ لإنتاج "الزريعة" للأسماك والجمبري والمكثفات والمصانع ومحطات المياه والكهرباء العملاقة .

المشروعات القومية العملاقة

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على الإطلاع على المشروعات القومية العملاقة في مصر الزيارة تهدف، وغرس قيم الوطنية والانتماء في نفوس الطلاب وذلك لمواجهة حرب الشائعات ضد الوطن وتعريف الطلاب على ما تم إنجازه من مشروعات خلال الفترة الماضية .

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجامعة و قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بقيادة اللواء أ . ح عماد الدين أحمد زكي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وتعد مزرعة غليون، الأكبر في الاستزراع السمكي بالشرق الأوسط، بتكلفة ١٤ مليار جنيه وتضم عدة مصانع بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبري، ووحدات زراعة مكثفة، وذلك تحت إشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.