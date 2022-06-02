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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /701618/جمهور-أم-الدنيا-الناس-الطيبة-نوال-الزغبي-تشوق-المصريين-لحفلها-بدار-الأوبرا

شوقت الفنانة المتألقة نوال الزغبي جمهورها بحفلها الغنائي في مصر بدار الأوبرا المصرية، والذي من المقرر إقامته يوم الإثنين الموافق 20 من شهر يونيو الجاؤي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حفل نوال الزغبي في دار الأوبرا

وشاركت نوال الزغبي جمهورها بموقع التدوينات القصيرة فرحتها بنزلوها القاهرة، فنشرت فيديو تشويقي للحفل، وعلقت عليه، كاتبة: “هنا القاهرة والناس الطيبة حوالينا، جمهور أم الدنيا الحبيب … بانتظاركم بدار الأوبرا المصرية الاثنين 20 يونيو”.

ومن المقرر أن تقدم نوال الزغبي خلال الحفل باقة من أروع أعمالها الغنائية التي تلقى روجا واسعا بين الجمهور ويتسمتع بنغامتها محبيها بشكل عام والمصريين بشكل خاص.

نوال الزغبي تتحدث عن انفصالها

هذا وحلت نوال الزغبي ضيقة على برنامج “كلام الناس” في رمضان 2022، وصرحت من خلال عدد من التصريحات حول حياتها الفنية والشخصية والتي كان من بينها حديثها عن الإنفصال، فقالت: “اتجوزت وأنا عندي 18 سنة وكانت تجربة فاشلة وانتهت بانفصال مع الولاد وكنت مرأة ورجل في نفس الوقت والشيء دا تعبني، والعبء الكبير اللي كنت فيه مع ولادي”.

وتابعت: “مبحبش حد يقيديني، بعيش حياة العزوبية والحرية الي انا حباها ومعشتهاش”، مشيرة: “قد ما كان الراجل مهم في حياة المراة نجومية الفنانة مع الرجل الشرقي مشكلة لانه بيغير منها”.

أخر أعمال الفنانة نوال الزغبي

يذكر أن أخر أعمال الفنانة اللبنانية نوال الزغبي كانت أغنية "لسه باجي على بالك” التي طرحتها منذ شهر تقريبًا على طريقة الفيديو كليب من خلال قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكان تحت إشراف المخرج فادي حداد.

"لسه باجي على بالك" أغنية نوال الزغبي التي قدمتها باللهجة المصرية وكانت الأغنية من كلمات أمير طعيمة ولحنها عمرو مصطفى، والتوزيع لـ نور.

هذا وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة "نقطة انتهى" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، بعدما أحدثت جدلا واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تسريبها، وكانت نوال نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنسجرام قالت فيها: "أغنية نقطة انتهى اصلا اسمها "نحنا لبعض" هالأغنية عمرها 4 سنوات انعملت لمناسبة خاصة كيف نزلت وكيف اتسربت ما بعرف".