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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /701616/وفد-من-جامعة-كفر-الشيخ-في-زيارة-ميدانية--لكلية-الطب-العسكري

نظمت كلية الطب بجامعة كفر الشيخ زيارة ميدانية إلى كلية الطب العسكري، بإشراف الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ.

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تأتى الزيارة بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة تحت إشراف العقيد أحمد عبد المنصف وهشام حمدي منسق التربية العسكرية بالجامعة . وتم تقديم عرض للكلية بواسطة مسئول العلاقات الخارجية بالكلية، للتعرف على سنوات وأسلوب الدراسة بالكلية وتاريخ ونشأة الكلية.

تبادل الدروع التذكارية

كما تم اصطحاب الطلاب فى جوله تفقدية فى بعض المعامل والأقسام بالكلية، ثم المرور على مركز المحاكاه كما تم تبادل الدروع التذكارية بين جامعة كفرالشيخ وكلية الطب بالقوات المسلحة بالإنابة عن رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ .

وتم التقاط بعض الصور التذكارية، وأعرب الطلاب عن سعادتهم لإتاحة الفرصة لهم لمشاهدة هذا الصرح العلمى الكبير.

ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتنظيم تلك الزيارة بالتعاون مع العقيد أحمد عبد المنصف مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

تعريف الطلاب بالكليات المناظرة

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لعميد كلية الطب البشري الدكتور طه إسماعيل لتسهيل مهمة زيارة طلاب وطالبات الكلية إلى كلية الطب بالقوات المسلحة، لما لذلك من دور فعال لتعريف الطلاب والطالبات بالكليات المناظرة.

و وجه رئيس الجامعة الشكر أيضا للطلاب والطالبات لحسن تمثيلهم الجامعة خلال تلك الزيارة متمنيًا لهم جميعًا دوام التوفيق وحسن تمثيل الجامعة في جميع المحافل التي يشاركون بها باسم جامعة كفرالشيخ .

كلية الطب بالقوات المسلحة

يشار إلى أن كليه الطب بالقوات المسلحة تأسست عام 2013 ، فتحت أبوابها برؤية رائدة بهدف توفير تعليم، برامج ومرافق ممتازة من شأنها أن تمكن طلابنا وتغذي حبهم للتعلم.

وتخرجت أول دفعة من كلية الطب العسكري عام 2019 وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسى بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.