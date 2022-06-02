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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /701610/إعلان-نتيجة-الملتقى-المسرحي-للعام-الجامعي-الحالي-بجامعة-كفرالشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس ، نتيجة الملتقى المسرحي للعام الجامعي 2021 / 2022 ، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب، بين كليات ومعاهد الجامعة، خلال الفترة من 10 مايو المنصرم وحتى 24 مايو من الشهر.

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وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي أستاذ الإقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك بالتعاون مع مجلس إتحاد طلاب الجامعة برئاسة إسماعيل إبراهيم.

فوز عرض كلية العلوم"تاليتولا" بالمركز الأول

وأضاف رئيس الجامعة، بأن لجنة تحكيم الملتقي المسرحي شاهدت العروض المسرحية لكليات الجامعة وأسفرت عن فوز عرض كلية العلوم "تاليتولا "وعرض فريق كلية الطب البشري"شكسبير في السبتية " بالمركز الأول.

وجاء في المركز الثاني عرض كلية الطب البيطري"أهل الكهف" وعرض كلية التجارة التجارة"ساحر الحياة" ، وفاز بالمركز الثالث عرض فريق كلية العلاج الطبيعي"الفأرلايزال في بيتي" وعرض كلية الآداب "الحالة زيرو".

كما قررت اللجنة منح جوائزها الخاصة إلى فريق كلية التربية عن أغاني عرض "نوح"، وعن تصميم البامفليت "عرض الفأر لايزال في بيتي" لكلية العلاج الطبيعي"،وعن تصميم وتنفيذ إضاءة عرض "أهل الكهف" لكلية الطب البيطري، وعن مكياج عرض "الفأر لايزال في بيتي" لكلية العلاج الطبيعي ، وعن سينوغرافيا عرض "نصف دائرة" لكلية الحقوق.

رئيس الجامعة يهنئ الفائزين

وقدم الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ التهنئة للفرق الفائزة ، وأكد ضرورة اكتشاف ودعم الطلاب النوابغ والموهوبين بكليات الجامعة، وتقديم الدعم والرعاية الكاملة لهم تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المتلقى المسرحي

ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور رشدي العدوي أستاذ الإقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة على حسن تنظيم الملتقى المسرحي للعام الجامعي الحالي.