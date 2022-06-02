محافظ الغربية يتابع ميدانيًا أعمال الرصف والكورنيش بالمحلة وسمنود وطنطا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية استمرار أعمال الرصف والتطوير بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على خلق محاور جديدة تسهم فى تخفيض الكثافة المرورية داخل المدينة وتساهم فى إضفاء مظهر جمالى للمدن.





وتفقد رحمى خلال جولته التفقدية اليوم الخميس، بـ(المحلة الكبرى، وسمنود وطنطا)، أعمال إنشاء أول كورنيش بمدينة المحلة الكبرى بطول 5300 م، وذلك ضمن خطة المحافظة، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى بدء العمل بها بطول 1500 م بداية من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعى، فى حين تبدأ المرحلة الثانية من المجمع الصناعى بطول 1400 م، على أن تستكمل المرحلة الثالثة من خلال إنشاء محور مرورى يمتد حتى طريق محلة أبو على- سمنود بطول 2400 م.

كما تفقد توريد القمح بشونة فاخر بحى أول المحلة، وأعمال التطوير الجارية بمصنع القمامة بالمحلة الكبرى حيث تم رفع أكثر من 290 ألف طن من المخلفات التاريخية، ومتبقى 10 آلاف طن يتم رفعها خلال الأسبوع المقبل، لتبدأ بعدها عملية التطوير الشاملة للمصنع والذى سيساهم فى حل كبير لمشكلة القمامة بالمحلة.

وتابع أعمال تدبيش ترعة الساحل تمهيدا لإنشاء كورنيش سمنود والممتد بطول 1200 م من الجانبين بتكلفة 20 مليون جنيه على غرار كورنيش طنطا، ليوفر متنفسا لأهل مركز سمنود ومحور مرورى جديد، كما تفقد أعمال الرصف بشارع الترعة (مدخل سمنود القديم)، حيث تم فرد طبقة السن وتركيب البلدورات تمهيدا للرصف بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وتفقد أعمال رصف الطريق المؤدى إلى سوق المواشى بنفيا بطول 3 كم، وأعمال رصف طريق المعامل بميت حبيش وشارع الوفاء بحى ثان طنطا.