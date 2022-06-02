وزيرة البيئة: الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة يتطلب سلوكيات مستدامة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى كلمة مصر التى ألقتها خلال مؤتمر "ستوكهولم+50" المنعقد بالسويد، إننا نواجه نفس التحدى ونتشارك فى كوكب واحد، مشيرة إلى أن الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة يتطلب اتباع السلوكيات المستدامة.





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