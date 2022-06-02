وزير الزراعة يبحث مع وفد الإيفاد آفاق التعاون والمشروعات المشتركة

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، برسيلا توريس - كبير مستشارى المشتريات بمنظمة الإيفاد، نتالى جبرايل - كبير مسئولى المشتريات بإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا ومحمد الغزالى - مسئول مشروعات الايفاد بمصر، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الإيفاد فى عدد من الموضوعات الهامة ومنها مؤتمر COP27، المقرر عقده فى مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.





تناول اللقاء التعاون فى بناء القدرات للكوادر العاملة بمشروعات الإيفاد بمصر والدور المنوط بهم فى تنفيذ المشروعات على أكمل وجه لتحقق الأهداف المنشودة منها. وقد أشاد مسئولو الإيفاد بالكوادر الموجودة فى عدد من المشروعات المنفذة بمصر. وأكد القصير على ضرورة إبراز هذه النماذج وقصص النجاح فى قمة المناخ والخاصة بمشروعات الإيفاد ‏ومن بينها مشروع سيل SEAL فى المؤتمر القادم COP27. وأضاف القصير، أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على الإسراع من الإجراءات التى من شأنها تحسين أداء العمل الحكومى فى تنفيذ المشروعات بمصر والانتهاء من المشروعات المعلقة. وقد وعد مسئولو الإيفاد بعرض النماذج المصرية الناجحة على مجلس محافظى الإيفاد القادم. ‏من ناحيتهم أكد مسئولو الإيفاد أن نظام المشتريات الجديد الذى تعمل به مشروعات الإيفاد فى مصر هو نظام فعال للتخطيط والمتابعة للتأكيد على مخرجات المشروعات وتحقيقها لأهدافها وسيتم إطلاق النسخة التجريبية لبرنامج المشتريات الجديد فى مصر فى سبتمبر المقبل. ورحب ‏القصير، بإطلاق البرنامج تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وإقترح أن يتم الإطلاق من المركز التنسيقى بالأقصر كونه منارة للتدريب والتعاون المستدام بين مصر والأشقاء من الدول الإفريقية المختلفة.

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