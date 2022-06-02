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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /701613/النواب-يناقش-طلب-النائبة-ميرفت-آلكسان-بشأن-خطة-مواجهة-تأثيرات-التغيرات-المناخية-الإثنين-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة ميرفت آلكسان وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

دوت الخليج تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيدة الدكتورة وزير البيئة، عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية. أ - طلبات إحاطة مقدمة من : 1- رشا رمضان 2- محمد نشأت العمده 3- أحمد علي إبراهيم 4- أحمد فرغلي 5- أحمد سمير صالح 6-ضياء الدين داود 7- زكريا حسان 8-أيمن محسب 9- شريف الورداني 10- عبد المنعم إمام 11-أحمد إسماعيل 12- أحمد الشرقاوي 13- آيه فوزي 14-ناصر عطية 15- محمود أبو الخير 16-أحمد حجازي 17- أماني الشعولي 18- سحر صدقي 19- عادل النجار 20- آيات الحداد 21- محمود البرعي 22- الحسيني جلال 23- نشأت فؤاد عباس 24-كريم السادات 25- جمال عبيد 26- علي البدري 27- عامر الشوربجي 28- حمادة زهير الفولي 29- آمال عبد الحميد 30- أحمد الخشن 31-رزق راغب ضيف الله 32- ايلاريا سمير حارص 33- علاء قريطم 34- أحمد يحيى الجحش 35- بلال النحال 36-العربي فؤاد 37- ولاء التمامي 38- فؤاد أباظة 39-مجدي سيف 40-حسن عبد الوهاب 41- إيهاب عبد العظيم 42- أحمد حته 43- عصام العمدة 44-أحمد الحديدي 45- محمد حسين الحمامي 46- نادر عبده 47- حسام المندوه 48- أحمد سعد نويصر 49- عبد الله أحمد عبد الله 50-أسماء سعد الجمال 51- حسن طارق عمار ب - سؤال مقدم من: أحمد بلال البرلسي

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