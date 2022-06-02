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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /701611/بسمة-وهبة-تتعاطف-مع-امبر-هيرد-هتتعرض-للإفلاس-والسمعة-السيئة-وأكيد-في-خبايا-إحنا-منعرفهاش

أعلنت الإعلامية الشهيرة بسمة وهبة على عكس باقية الجمهور، تعاطفها مع النجمة العالمية امبر هيرد، بعدما حكم القضاء عليها بغرامة 15 مليون دولار في قضيتها ضد طليقها جوني ديب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعاطف بسمة وهبة مع امبر هيرد

وكتبت بسمة وهبة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “متعاطفة مع امبر هيرد و حاسة أن في تفاصيل اكثر هي ما قدرتش تظهرها لعدم وجود شهود معاهم في بيتهم لكن احترم للحكم القضائي أكيد في خبايا واسرار إحنا ما نعرفهاش”.

وتابعت بسمة وهبة حديثها: “مبلغ ١٥ مليون دولار كبير جدا ، مع ذكر ان صافي ثروة آمبر هيرد لا يتجاوز ال 8 مليون دولار . مما يعني إفلاس و سمعة سيئة”.

قضية جوني ديب وأمبر هيرد

جدير بالذكر أن قضية جوني ديب وأمبر هيرد، شغلت جميع وسائل التواصل الاجتماعي منذ بدايتها حتى الأن، وتفاعل عدد كبير من الجمهور على الحكم اذ ألزمت المحكمة النجمة أمبر هيرد بدقع 15 مليون دولار تعويضا لـ جوني ديب، أم عن الأخير فيدفع 2 مليون جنيها فقط.

وفي أول تعليق لـ أمبر هيرد بعد الحكم عليها، قالت إن هذا الحكم يعيد عقارب الساعة إلى الخلف حينما كانت توصم أي سيدة تعرضت للعنف المنزلي وتقرر الحديث عنه علانية، كما أشارت في بيان لها إلى أن الحكم يعيق فكرة أن يؤخذ كلام المرأة المعنفة على محمل الجد، رغم توفر الأدلة والبراهين التي تثبت أقوالها، في حين رحب جوني ديب بالحكم ترحيب حار.

بسمة وهبة وتصريحاتها القوية

في سياق أخر، تعد الإعلامية بسمة وهبة من أجرأ الإعلامين على الإطلاق سواءا في برامجها المختلفة أو في تصريحاتها عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، وكانت قد أعرب مؤخرا عن رأيها في مباراة الأهلي والوداد المغربي الذي أحزنت عدد كبير من المصريين، مطالبة برحيل موسيماني المدرب الفني للنادي الأهلي، فكتبت: “مش كفايه كده ع موسيماني ولا ايه ! النادي الاهلي اكبر منه يا جماعه ! احنا مجني علينا النهارده من موسيماني والكاف مترجعش يا موسيماني حنبعتلك شنطتك ع المغرب ومنها ع بيتكم عشان الحاجه استعوأتك”.