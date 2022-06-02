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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /701606/أتعدى-حدودي-أغنية-جديدة-لـ-هيثم-شاكر-على-اليوتيوب

طرح الفنان هيثم شاكر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم أتعدى حدودي منذ قليل بقناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج ينشر أغنية هيثم شاكر الجديدة

أغنية هيثم شاكر الجديدة

شارك الفنان هيثم شاكر متابعيه وجمهوره بنشره مقطع فيديو لجزء من أغنيته الجديدة “أتعدى حدود” عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات.

وعلق الفنان هيثم شاكر على الفيديو قائلًا: “بسم الله الوهاب.. أتعدى حدودي.. هيثم شاكر.. أغنية جديدة على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية”.

وكان قد روج لأغنيته “أتعدى حدودي" من خلال نشره بوستر الأغنية عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الفيسبوك وموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقًا: “أتعدى حدوى أغنية جديدة قريبا”.

أغاني هيثم شاكر

وكان قد طرح الفنان هيثم شاكر أغنية بعنوان هنتقابل بعدين عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفي نصر وتوزيع عمرو الخضري ميكس وبيز جيتار سيكا وصولوهات محمود شاهي وستايلست فريد عادل.

وقبلها طرح الفنان هيثم شاكر أغنيته بموقع اليوتيوب، والتي تحمل اسم "يإذيك" وهي من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى وتوزيع يحيى يوسف ومكس وماستر شريف مكاوي.

يذكر أن آخر أعمال هيثم شاكر كانت أغنيته "لما تحس"، وهي كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع وسام عبد المنعم، ميكس ومستر هانى محروس.

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وتقول كلمات الأغنية: "عُمر البعد ماكان متصنف أصلا عيب.. وإياك تيجى في يوم على نفسك، تتحمل وتعاقب قلبك.. بكرة هييجى حد يحبك، كله نصيب".

يذكر أن الفنان هيثم شاكر كان قد حل ضيف برنامج "نجوم السماء" ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 وقفز من ارتفاع 14 ألف قدم فوق سطح الأرض بالمظلة، ولكن هذه المرة من مدينة الغردقة، معلقًا: "أول مرة أجربها ومبسوط جدا بيها، وبقول للعالم تعالوا اتفرجوا على مصر من فوق، وطائر النورس شوفت منه كتير وأنا نازل”.