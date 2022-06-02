بناء على مقترح نائب مستقبل وطن..البرلمان يفتح ملف تطويرالعشوائيات ببلطيم وبيلا والبرلس..الأسبوع المقبل

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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /701605/بناء-على-مقترح-نائب-مستقبل-وطنالبرلمان-يفتح-ملف-تطويرالعشوائيات-ببلطيم-وبيلا-والبرلسالأسبوع-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوي، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب يونس عبد الرازق، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير،للحكومة، بشأن،

دوت الخليج البرلمان يفتح ملف تطويرالعشوائيات ببلطيم وبيلا والبرلس الأول: تطوير العشوائيات بمدن بلطيم، بيلا، البرلس – محافظة كفر الشيخ. الثاني: إعادة رصف وتأهيل طريق رافد بلطيم البرج الدولى – محافظة كفر الشيخ. الثالث: إعادة تشغيل مكتب بريد المقصبة – مركز البرلس – محافظة كفر الشيخ. كما تحيل الجلسة، الاقترحات برغبة المقدمة من كلا من: النائبة حنان عمار، بشأن إنشاء مكتبى توثيق واعتماد الأوراق الخاصة بالمواطنين العاملين بالخارج بمدينتى منيا القمح، مشتول السوق- محافظة الشرقية. والنائب الحسينى عيسى جلال، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد مرعى الكائن بميدان أبو العباس- بمدينة صدفا- محافظة أسيوط. والنائب يونس عبد الرازق، بشأن إعادة تشغيل مكتب بريد المقصبة – مركز البرلس – محافظة كفر الشيخ. والنائبة هدى الطنبارى، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد قرية كوم الحجر – مركز الحامول – محافظة كفر الشيخ. والنائبان أحمد الشريف، أحمد خليل خير الله، بشأن إنشاء مكتب بريد نموذجى بالأرض التابعة لأملاك الدولة بزاوية عبد القادر – حى العامرية أول – محافظة الإسكندرية. والنائبة منى عمر، بشأن توفير ميزانية فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد لرصف شوارع مدينة الإسكندرية.

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