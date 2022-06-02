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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /701602/فيفا-يغرم-الأهلي-300-ألف-جنيه-إسترليني-بسبب-رمضان-صبحي-تفاصيل

حصل نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم النادي الأهلي ما يزيد عن 400 ألف جنيه إسترليني، هي قيمة النسب المنصوص عليها في عقد إعارة رمضان صبحي، لاعب بيراميدز الحالي، للفريق الأحمر في وقت سابق في حال توج مع الفريق بلقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصدر نادي هيدرسفيلد الإنجليزي علي تغريم الأهلي مبلغ 400 الف جنيه استرليني وحصوله علي حكم بسبب عدم دفع مستحقات ببنود التعاقد الخاصة بلاعب المارد الأحمر السابق وبيراميدز رمضان صبحي.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الوداد

وتوج فريق الوداد المغربي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على النادي الأهلي بتنائية نظيفة، في المباراة ، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وسجل فريق الوداد الهدف الأول عن طريق زهير المترجري في15 دقيقة ، وعزز فريق الوداد المغربي تقدمه على النادي الأهلي بعدما أحرز زهير المترجي أيضا ثاني أهداف الفريق في مرمى الشناوي، في الدقيقة 47، بعد خطأ فادح من الظهير الأيمن للفريق الأحمر محمد هاني.

بهذا، يتوج فريق الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، إثنين منهم على حساب النادي الأهلي عامي 2017 و 2022.

تاريخ فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

وحقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في 10 نسخ سابقة، وفيما يلي ننشر تاريخ فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا:

1982- توج الأهلي باللقب بعد الفوز على حساب الفريق الغاني أشانتي كوتوكو

1987- توج الأهلي على حساب الهلال السوداني

2001 – توج الأهلي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بعد غياب دام 14 عامًا

2005- توج الأهلي على حساب النجم الساحلي

2006 – توج الأهلي على حساب الصفاقسي التونسي

2008 – توج الأهلي على حساب القطن الكاميروني

2012 – توج الأهلي على حساب الترجي التونسي

2013- توج الأهلي على حساب أورلاندو الجنوب إفريقي

2019-2020 توج الأهلي على حساب الزمالك

2020/2021 توج الأهلي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.