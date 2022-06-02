انت الان تتابع تفاصيل خبر 76 سنة حبس وغرامات بأكثر من مليوني جنيه.. ضبط رئيس شركة هارب من 66 حكم قضائي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /701600/76-سنة-حبس-وغرامات-بأكثر-من-مليوني-جنيه-ضبط-رئيس-شركة-هارب-من-66-حكم-قضائي

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط رئيس شركة تعمل في مجال التايم شير، مطلوب لتنفيذ 66 حكم قضائي متنوع وبكفالات وغرامات بلغت 2 مليون و755 ألف جنيه، ومطلوب في أحكام شيكات بالخارج.

دوت الخليج

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية تنقل المحكوم عليه (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات "تعمل فى مجال التايم شير" - مقيم بالقاهرة) بين مناطق مختلفة بنطاق محافظات الجيزة والقاهرة والبحر الأحمر وذلك خشية ضبطه.. (مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 66 حكم "18 مستأنف – 48 جزئى" فـى قضايا "تزوير – نصب – خيانة أمانة – إستيلاء – تبديد – شيكات – مبانى كهرباء – إقتصادية" بإجمالى مدد حبس بلغت 76 سنة وكفالات بلغت 600 ألف جنيه وغرامات بلغت 2 مليون و155 ألف جنيه ومطلوب فى أحكام شيكات بالخارج)، حيث أمكن تحديد مكان إختبائه بفيلا مستأجرة بإسم زوجته "كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته بالأحكام الصادر ضده أقر بها.

180 سنة حبس .. مدير شركة فى قبضة أمن القاهرة هارب من تنفيذ 127 حكم قضائي

تمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة من ضبط مدير وشريك بإجدى الشركات، أثناء اختبائه داخل شقة بدائرة قسم شرطة السلام أول، لهروبه من تنفيذ 127 حكم قضائي بإجمالى مدد حبس 180 سنة وكفالات مالية.

تحريات الأمن العام

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مدير وشريك بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتغيير محل إقامته والإختباء بإحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة خشية ضبطه ، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (127) حكم قضائى بإجمالى مدد حبس بلغت (180) سنة وكفالات مالية (200ألف جنيه) عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

دوت الخليج

وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية .