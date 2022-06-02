البرلمان يوجه دعوة لموقع دوت الخليج للمشاركة بمناقشات الرد على التقارير المُسيئة لمصر

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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /701597/البرلمان-يوجه-دعوة-لموقع-تحيا-مصر-للمشاركة-بمناقشات-الرد-على-التقارير-المسيئة--لمصر

تلقى موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، دعوة رسمية من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، للمشاركة فى اجتماع اللجنة المقرر له يوم الأحد القادم بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس ادارات الصحف والمواقع الإخبارية.

دوت الخليج ويأتى الاجتماع للتواصل مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس ادارات الصحف والمواقع الإخبارية لبحث أوضاع حقوق الإنسان وأوجه التعاون والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية. البرلمان يوجه دعوة لموقع دوت الخليج للمشاركة بمناقشات الرد على التقارير المُستهدفة لمصر كما تعقد اللجنة أيضا لقاءًا يوم الاثنين مع رؤساء المنظمة المصرية لحقوق الانسان، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية والمجموعة المتحدة للقانون، ومؤسسة المحروسة، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الانسان.

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