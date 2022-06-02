انت الان تتابع تفاصيل خبر بصورة لها.. شيرين سيف النصر تشعل السوشيال ميديا بعد غياب 12 سنة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /701593/بصورة-لها-شيرين-سيف-النصر-تشعل-السوشيال-ميديا-بعد-غياب-12-سنة

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر الفنانة شيرين سيف النصر صورة لها بعد غياب دام لمدة 12 سنة، وبدت شيرين سيف النصر وكأن ملامحها لم تتغير كثيراً باستثناء زيادة في وزنها بعض الشيء.

دوت الخليج يرصد لكم أحدث ظهور للفنانة شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر

ولم تتغير ملامح الفنانة شيرين سيف النصر، التي تميزت بالجمال الرقيق والوجه الملائكي، بملامحها الشقراء وعيونها الزرقاء، ومن المتوقع أن تتصدر التريند بعد رد فعل الجمهور.

أعلنت الفنانة شيرين سيف النصر عن تعرضها للسرقة، وذلك عن طريق إصدارها بيان أفاد أنها تعرضت لحالة من السرقة في عام 2019 على يد صديقه لها تدعى”إحسان”.

سرقة شيرين سيف النصر

وصرحت شيرين سيف النصر في هذا البيان، كالتالي: في شهر يوليو 2019، اتهمت شيرين سيف النصر صديقتها إحسان، بسرقة مجوهراتها التي تقدر بخمسة ملايين جنيه، كما أنه تم الحكم على صديقتها بتعويض مبلغ مليون و200 ألف ومن المقرر أن تكون الجلسة يوم 27 يونيو والتي بها الحكم النهائي.

ولكن قد تبين من خلال تقرير المعمل الجنائي والفحوصات والتحريات، عدم وجود أي كسر في باب الشقة أو في خزينة المجوهرات الخاصة بالفنانة، وهو ما أشار بأصابع الاتهام نحو أحد معارفها، وبناء عليه بدأ رجال المباحث في البحث في قائمة علاقاتها، ومن يتردد عليها باستمرار لتحديد قائمة الاشتباه، وبمناقشة عدد من شهود العيان، أشارت أصابع الاتهام نحو صديقة شيرين وهي “إحسان.ك”.

معلومات عن شيرين سيف النصر

ولدت شيرين سيف النصر في الأردن لأب مصري هو الصحفي إلهام سيف النصر يعود أصله من الصعيد كما أكدت في لقاء متلفز، وأمها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

وتخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون. واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

تزوجت شيرين سيف النصر ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الإبراهيم، شقيق صاحب محطة إم بي سي، والثانية من المطرب مدحت صالح إلى أن زواجها انتهى بالطلاق. وفي 5 ديسمبر 2010 عقد قرانها على الطبيب رائف الفقي. واستمر زواجهما عدة أشهر قبل إعلانهما الانفصال، كما تلى طلاقها وفاة والدتها مما سبب لها أزمة نفسية بالغة.