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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /701614/بنك-مصر-يكشف-طريقة-استعادة-الفيزا-بعد-سحبها-في-الـ-ATM

أوضح بنك مصر طريقة لاستعادة الفيزا بعد سحبها من ماكينا ATM خاصة أن المشكلة اشتكى منها العديد من عملاء بنك مصر أكثر من مرة، ويستعرض دوت الخليج خطوات استعادة الفيزا بعد سحبها في الـ ATM بطريقة مضمونة.

بنك مصر أفاد بنك مصر إنه في حالة سحب الفيزا في ماكينات الصراف الآلي الـ ATM يجب إتباع الآتي: خدمة عملاء بنك مصر الخط الساخن بنك مصر في أي وقت على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع على رقم: 19888 هناك العديد من عملاء بنك مصر المقيمين خارج مصر في العديد من دول العالم، لذلك أتاح بنك مصر رقم خدمة عملاء مخصص لهم يمكنهم التواصل من خلاله في أي وقت، على رقم: 0020219888.

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