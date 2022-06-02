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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /701607/وظائف-بيت-الزكاة-والصدقات-المصري-رابط-وشروط-التقديم

أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، عن حاجته لشغل بعض الوظائف الجديدة، بعقد عمل محدد المدة وقابل للتجديد سنويًا، بشر التفرغ التام.

وظائف بيت الزكاة المصري

وينشر موقع دوت الخليج، الوظائف الشاغرة ببيت الزكاة المصري، وشروط التقدم، والمؤهلات المطلوبة.

الوظائف المتاحة ببيت الزكاة والصدقات المصري

1- الأمين العام المساعد لتنمية الموارد، يشترط خبرة 20 سنة فأكثر، وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال.

2- الأمين العام المساعد لشئون الأسرة والإسكان والبنية التحتية، يشترط خبرة 20 سنة فأكثر، وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال.

3- رئيس شئون المكاتب الإقليمية، يشترط خبرة 15 سنة فأكثر، والحصول على مؤهل عال.

4- باحث مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، يشترط خبرة 3 سنوات، ومؤهل عال.

5- وظيفة صيدلي، يشترط خبرة حتى 3 سنوات، ومؤهل بكالريوس صيدلة.

6- باحث اجتماعي، يشترط خبرة 3 سنوات، مؤهل بكالريوس خدمة اجتماعية.

شروط التقدم لوظائف بيت الزكاة والصدقات المصري

حدد بيت الزكاة المصري، عدة شروط واجب توافرها لدى المتقدمين، والتي جاءت كالتالي:

1- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو معافي منها.

2- أن يكون المتقدم من قاطني محافظة القاهرة والجيزة طبقا لبطاقة الرقم القومي.

3- أن يكون المتقدم لوظيفة باحث اجتماعي من جميع المحافظات، عدا محافظات «القاهرة - الجيزة - الأقصر - أسوان - جنوب سيناء - قنا».

4- أن يكون المتقدم من خريجي الجامعات والكليات والأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.

5- يتم التقديم بالسيرة الذاتية من بدءًا من اليوم 2 يونيو وحتى 15 يونيو، ولن يتم استقبال السيرة الذايتة بعد هذا التاريخ.

6- يتم إرسال السيرة الذاتية للوظائف المعلنة على الموقع الرسمي لبيت الزكاة المصري، ولن يلتفت لأي طلبات ترد بالبريد أو تسلم باليد.

رابط التقديم لوظائف بيت الزكاة والصدقات المصري

وأتاح بيت الزكاة والصدقات المصري، التقدم عبر الموقع الإلكتروني من خلال الرابط الرابط التالي من هـــنـــا.

وسيتم التواصل مع المرشحين تليفونيا لتحديد موعد المقابلة الشخصية بالمقر الرئيسي بالقاهرة بمقر مشيخة الأزهر الشريف.