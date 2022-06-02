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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 02:56 مساءً - محمد السيد - /701563/بعد-حب-12-سنة-تفاصيل-انفصال-شاكيرا-عن-اللاعب-البرازيلي-بيكيه

انتشرت أنباء حول انفصال المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا عن زوجها مدافع نادي برشلونة بعد حب دام 12 سنة، وذلك بسبب عثورها عليه يخونها، بحسب صحيفة "EL Periodico" الإسبانية.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل انفصال شاكيرا عن اللاعب البرازيلي بيكيه

انفصال شاكيرا عن زوجها

وأضافت الصحيفة أن تلك الواقعة سببت أزمة نفسية كبيرة لحارس المرمى بيكيه، خاصة بعد انتهاء الموسم مع فريق برشلونة، في ظل مطالبة شاكيرا بالانفصال.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيكيه يقيم حاليًا في إحدى الشقق بمدينة برشلونة وحده، مؤكدة أنه شوهد مع زميل له في الفريق، في الغرف الخاصة بالنوادي الليلية الخاصة بالمنطقة العليا من العاصمة الكتالونية وكان برفقتهم بعض النساء.

قصة حب شاكيرا وبيكيه

ويذكر أن بداية قصة حبهم كانت في عام 2010 في كأس العالم، وكانت شاكيرا هي المغنية الرسمية للمباراة، وقد أعلن بيكيه ارتباطه بشاكيرا عام 2011، وأنجبا طفلين وهما ميلان وساشا، لكنهما لم يتزوجا حتى الآن رغم علاقتهما الطويلة، ويُعد جيرارد بيكيه أبرز لاعبي فريق برشلونة الإسباني وقد تم تتويجه مع النتخب الاسباني في كأس العالم.

محاكمة شاكيرا بتهمة الاحتيال

ومن الجدير بالذكر، أن أصدرت محكمة برشلونة الخميس الموافق 26 مايو، قرار بمحاكمة المغنية الكولومبية شاكيرا في إسبانيا بتهمة الاحتيال وذلك بعد تصدرها التريند وتألقها خلال الساعات الماضية على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي.

تتعرض النجمة العالمية شاكيرا لتهمة الاحتيال على 14.5 مليون يورو فيما يعادل 15.5 مليون دولار أمريكي من وزارة الخزانة، بالإضافة إلى التظاهر بعدم الإقامة في البلاد وإخفاء دخلها والتهرب الضريبي.

ومن جانبها رفضت محكمة برشلونة، استئناف شاكيرا لتجنب المحاكمة، وأوضحت أن هناك أدلة كافية لمحاكمتها نتيجة الشكوى التي تقدم بها مكتب المدعي العام ضدها عن 6 جرائم ضد الخزانة العامة الإسبانية.

وكانت قد دفعت شاكيرا مبلغ 14.5 مليون يورو الذي طالبت به مصلحة الضرائب الإسبانية، بجانب 3 ملايين أخرى في الفائدة، بعد اتهامها بارتكاب احتيال ضريبي بين عامي 2012 و 2014.

ومن جانبها أعلنت شاكيرا أنها ستستمر في الدفاع عن براءتها في المحكمة مع فريقها القانوني بعد قرار المحكمة الأخير كما أصرت على أن سلوكها في الأمور الضريبية "كان دائمًا بلا عيب" في جميع البلدان.