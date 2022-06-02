البرلمان يحيل اقتراحان مقدمان من النائب علي العساس بشأن مكاتب بريد فى دمياط للحكومة..الأسبوع المقبل

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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /701565/البرلمان-يحيل-اقتراحان-مقدمان-من-النائب-علي-العساس-بشأن-مكاتب-بريد-فى-دمياط-للحكومةالأسبوع-المقبل
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراحان برغبة مقدمان من النائب على العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن:
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البرلمان يحيل اقتراحان مقدمان من النائب علي العساس بشأن مكاتب بريد فى دمياط للحكومة
الأول: إنشاء مكتب بريد بقرية السلام التابعة لمركز الزرقا- محافظة دمياط.
الثاني: تغيير اسم مكتب بريد إسكندرية الجديدة التابع لمحافظة دمياط إلى مكتب بريد تفتيش السرو.
كما تحيل الجلسة، الطلبات المقدمة من كلا من:
النائب إبراهيم نظير، بشأن إقامة محطات رفع للصرف الصحى بمركز القوصية- محافظة أسيوط. النائب الحسينى عيسى جلال، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بجزيرة المخامرة- بمركز صدفا- محافظة أسيوط.
النائب مجاهد نصار، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي إلى مدينة الأمل الجديدة بمنطقة القطاوى- مدينة شبرا الخيمة- محافظة القليوبية. النائب مجاهد نصار، بشأن تجديد ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى فى منطقة العفيفى – مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية. النائب عادل عامر، بشأن إقامة محطة مياه مرشحة على قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف بقرية أبو الغيط- مركز القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.
النائب مجدى الأمير، بشأن اعتماد قرية أبو الأخضر- مركز المنزلة- محافظة الدقهلية داخل الحيز العمرانى. النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن تشغيل المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بمنطقة أولاد سالم بمركز دار السلام – محافظة سوهاج.
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