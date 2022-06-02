انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك الإسكندرية يوفر قرض بـ 3 مليون جنيه.. دوت الخليج ينشر تفاصيله حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /701555/بنك-الإسكندرية-يوفر-قرض-بـ-3-مليون-جنيه-تحيا-مصر-ينشر-تفاصيله

أعلن بنك الإسكندرية عن توفير قرض بقيمة 3 مليون جنيه، ضمن قروض بنك الإسكندرية الشخصية مع الأحقية لعملائه اختيار فوائد بنك الإسكندرية عن القرض بين متغيرة وثابتة، وينشر دوت الخليج كافة التفاصيل عن قرض بنك الإسكندرية الشخصي والأوراق المطلوبة للحصول عليه.

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