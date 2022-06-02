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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /701554/خدمة-إلكترونية-للتقديم-على-العمرة-من-خارج-السعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة، إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج المملكة العربية السعودية وتأشيرة الزيارة لأداء العمرة تصدر الآن خلال 24 ساعة فقط، وذلك بحسب ما ذكره وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.

دوت الخليج

مليون حاج

وأوضح الوزير أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج؛ موضحًا أن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام فى المقام الأول، مشيرًا إلى أن التقنيات الرقمية ستساعدنا في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي، وبطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام. وأعلن الوزير أن الاستعدادات اكتملت و"نعمل على ضمان صحة الحجاج خلال حج هذا العام"، وقد جددت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تأكيدها بأن "التحصين" بأحد لقاحات كورونا شرطٌ لأداء فريضة الحج لهذا العام.

في سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودى تعميماً جديداً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة يشمل الطيران الخاص، بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توفرها للمسافرين القادمين إلى المملكة بغرض أداء مناسك الحج لهذا العام.وفق بيان صحفى لسفارة السعودية.

اشتراطات الصحة

ونص التعميم على أن تلتزم جميع شركات الطيران الناقلة للمسافرين القادمين إلى المملكة بغرض أداء مناسك الحج لعام 1443هـ والتقيد بالإجراءات التالية: أن يكون المسافر أقل من (65) عاماً ميلادياً، وأن يستكمل التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كوفيد_19) المعتمدة في وزارة الصحة، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد_19) لعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة. وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية عن المستندات والأوراق المطلوبة من الفائزين لإستكمال إجراءات السفر لأداء فريضة الحج، والتعليمات التى يجب على الحجاج إتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

وذلك على النحو التالى:

المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج

1 − جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 11/5/2022م ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز بالقرعة المسدد لتكاليف الحج مرفقاً به أصل (للإطلاع ) + صورة من شهادة التحصين بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات (كوفيد-19) المعتمدة دولياً من وزارة الصحة كشرط للحصول على التأشيرة.

وسيتم رفض إستلام جواز السفر فى الحالات التالية:-

- جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.

- إختلاف الرقم القومى أو الأسماء بالجواز الدولى عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى.

- عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر.

- جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل.

- عدم إرفاق أصل + صورة شهادة التحصين الدولية بالجرعات الأساسية (جرعتين على الأقل) للقاحات (كوفيد-19).

2 - البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم (لقاح الأنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135 ACYW "الحمى المخية الشوكية") أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة مع الإحتفاظ بها.

3- تقرير طبى معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها موضح به تمتعه بحالة صحية جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة وقادر على أداء فريضة الحج.

4- صحيفة حالة جنائية مميكنة (فيش حج مميكن) لكل فائز بقرعة الحج.

4- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم فى سن التجنيد.. ويراعى تقديمهم مستند التجنيد عند السفر.

5− عدد (3) صورة شخصية حديثة وواضحة مقاس (4 × 6) مع مراعاة الآتى :-

- ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون.

- طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70% أو 80 % من الصورة.

- مراعاة عدم إرتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء، وبالنسبة للسيدات عدم إرتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصورة وترفق بالغلاف الخلفى للجواز.

- يتم وضع الصور داخل مظروف صغير يدون عليه وعلى خلفية كل صورة إسم الحاج ويثبت المظروف بالغلاف الخلفى للجواز.

− تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

− شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.