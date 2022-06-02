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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /701553/بحضور-الوزيرة-المغالاة في تسعير-الأراضي-الصناعية-بمناقشات-البرلمان-الأحد-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة طلبا إحاطة عن المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية، مقدمان من النائبة ألفت المزلاوي والنائب عادل النجار، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع.

دوت الخليج سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء أخري جديدة كما تناقش الجلسة العامة، عدة طلبات إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، موجهة إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. أ - طلبات إحاطة مقدمة من: 1- معتز محمد محمود 2- أيمن محسب 3-ايلاريا سمير حارص 4- أحمد سمير صالح 5- مجدي ملك 6- يسري المغازي 7- ضياء الدين داود 8- محمد مصطفى السلاب 9- محمد صلاح أبو هميلة 10-أحمد علي إبراهيم 11- نشأت فؤاد عباس 12-فتحي قنديل 13- محمد سليمان 14- محمود عصام موسى 15-عامر الشورى 16- محمد الصمودي 17- محمود البرعي 18- أمل سلامة 19-مجدي سيف 20- نافع عبد الهادي 21- إيهاب عبد العظيم 22- أحمد الألفي 23- حسام المندوه 24- يونس عبد الرازق 25- العربي فؤاد 26-ولاء التمامي 27- علي العساس 28- أحمد يحيى الجحش 29- فؤاد أباظة 30- ني نتر أوزوريس 31- محمد يسري عبادة 32- هاني خضر 33- عبد المنعم إمام 34- يوسف الصاوي 35- آمال عبد الحميد 36- هناء أنيس 37-مجدي الوليلي 38- محمد جنيدي 39- علاء جعفر 40- أشرف الشبراوي 41- السيد شمس الدين 42- أحمد حمدي خطاب 43- حموده محمد حموده 44-مروة هاشم 45-مجدي الأمير 46- سيد حنفي 47- حسن المير 48-عبد النعيم حامد 49- محمد طلبة 50-رياض عبد الستار 51-صفاء جابر ثابت 52- محمد عبد العليم داود 53- محمود الشامي 54-مجاهد نصار 55-حسن طارق عمار

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