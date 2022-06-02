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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /701551/البرلمان-يحيل-مقترح-النائب-أحمد-رمزي-لإنشاء-وحدة-إسعاف-بقرية-كفر-حجازى-بمنشأة-القناطر-فى-الجيزة

يحيل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن الاقتراح المقدم من النائب أحمد رمزى، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء وحدة إسعاف بالوحدة المحلية بقرية كفر حجازى- مركز منشأة القناطر- محافظة الجيزة.

دوت الخليج

البرلمان يحيل مقترح النائب أحمد رمزي لإنشاء وحدة إسعاف بالوحدة المحلية بقرية كفر حجازى بمنشأة القناطر فى الجيزة

كما تناقش الجلسة الاقتراح المقدم من النائبة جيهان البيومى، بشأن تطوير ورفع كفاءة مستشفى دار السلام العام – محافظة القاهرة.

وطلبي النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن :

الأول استكمال إجراءات تخصيص قطعة لإنشاء مدارس بقرية الزاوية مركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

والثاني بشأن إنشاء مجمع مدارس بمنطقة الملك والطحان بمنطقة الأزهر - محافظة أسيوط.

كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا – المنصورة – دمياط، بطول 119 كيلو متر، الموقع بتاريخي 9/12/2021، 4/1/2022.