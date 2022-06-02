انت الان تتابع تفاصيل خبر النيابة العامة في قضية رشوة الصحة: زوج الوزيرة الشهوة تملكت منه واستغل النفوذ| صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /701546/النيابة-العامة-في-قضية-رشوة-الصحة-زوج-الوزيرة-الشهوة-تملكت-منه-واستغل-النفوذ-صور

وبدأت المُرافعة بتلاوة الآية الكريمة :" وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ".

وقالت المرافعة بأن القضية تتمثل في سعي محموم للحرام وكانت الرشوة هي العنوان، وقالت بإن الشهوة تملكت المتهم الأول وزاغ بصره وعميت بصيرته.

وأشارت المرافعة أن المُتهم الأول محمد الأشهب كان موظف في شركة تأمين وله مكانة إجتماعية فزوجته شغلت أعلى مناصب وزارة الصحة والسكان ولها نفوذ، ولكنه أبى أن يصون الأمانة وسلك الحرام واستغل النفوذ.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه

مبلغ الرشوة

وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

إقامة الدليل بالدعوى

وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.

النيابة العامة

وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.