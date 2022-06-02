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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /701545/حكايات-محمود-ياسين-حبيبته-الأولى-ماتت-بين-يده-وتسبب-في-خلاف-بين-الدنجوان-وماجدة

تحل اليوم الخميس ذكرى ميلاد الفنان القدير محمود ياسين الذي ولد في مثل هذا اليوم، ورحل عن عالمنا قبل عامين تاركا الكثير من القصص والحكايات خلفه.

دوت الخليج يرصد حكايات وقصص في حياة محمود ياسين

حكايات محمود ياسين

لم تكن شهيرة هي أول قصة حب في حياة الفنان الراحل محمود ياسين، حيث كان لديه قصة حب لا تنسى عندما كان في عمر الـ 16 عامًا، مع جارته التي كانت تدعى محاسن، وتحدث عنها في لقاء سابق وقال: «شعرت بمعنى الحب لأول مرة حين بلغت السادسة عشرة من عمري، بعد أن شاهدت جارتي محاسن، التي حاولت التحدث معها حين التقيتها في الشارع».

ويشار أن جارته غيرت حياته فبعد أشهر من تعارفهما صدمتها سيارة ونقلت للمستشفى في حالة سيئة، وبقيت فيها عدة أسابيع قبل أن تنتقل روحها للسماء، وهنا اعترف بأنّ الحادث غيّر مجرى حياته وجعله يفهمها سريعا، حيث كان يزورها كل يوم وماتت على يده.

يذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين كان سببا في خلاف كبير وقع بين الفنان رشدي أباظة و الفنانة ماجدة الصباحي بسبب فيلم "أنف وثلاث عيون" بعدما رفض الدنجوان رشدي أباظة المشاركة في الفيلم وذلك بسبب عدم قدرته على التفرغ.

محمود ياسين سبب خلاف رشدي أباظة وماجدة

فوقعت وقتها الفنانه ماجدة فى حيرة شديدة لانها لم تجد فنان يقوم بنفس الدور غيره، واقترح المخرج حسين كمال على ماجدة أن يقدم الفنان محمود ياسين دور رشدى أباظة فى فيلم "أنف وثلاث عيون" ورغم أن الفنانة ماجدة الصباحي كان في الوهلة الاولى لم تكن مقتنعة بشخصية محمود ياسين لأن ملامحه فى ذلك الوقت لم تكن تناسب سن الشخصية.

وأكدت ماجدة خلال مذكراتها "مذكرات ماجدة" أن محمود ياسين استطاع أن يقدم الدور المطلوب منه ببراعة شديدة مشيرة أن ذلك أغضب الفنان رشدي اباظة منها.

ومن جانبها الفنانة شهيرة قالت في لقاءات لها إنه لم يحدث أي خلافات زوجية بينها وبين الفنان الراحل محمود ياسين كما أنه لم يعطها الفرصة لأن تشك فيه أبدا، معلقة: «محمود كان مؤدب جدا وأخلاق وبيحافظ عليّا وعلى مشاعري وعلى بيته».

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وتابعت قائلة: «أما كان يعتريني شك ولو حاجة، محمود ياسين كان يقولي: المقص اللي بتقصي بيه ضافرك ده أهم من أي واحدة في الدنيا.. مكنش ينفع نطلق خالص، مهما كنا نختلف النقطة دي عمرها ما نوصلها، كان بينا مشاعر فوق أي حب».

واستكملت: «في ممثلة شهيرة كانت عايزة تخطفه مني وتتجوزه، ومش واحدة لأ ده أكتر من حد، وأنا معملتش أي حاجة غير إني قولتله الناس بتقول كذا، وهو اتضايق جدا، وراح جرحها وأحرجها جامد قدام الكاست، محمود كان عاقل جدا وجِه حكالي، وقولتله: يا محمود مكنش لازم تعمل كده، قالي: أنا مش هسمح لحد أنه يحاول يدمر بيتي».