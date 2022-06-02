البرلمان يحيل 5 اقتراحات برغبة مقدمة من النائب محمد حمدى دسوقى..للحكومة..الإثنين المقبل

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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /701544/البرلمان-يحيل-5-اقتراحات-برغبة-مقدمة-من-النائب-محمد-حمدى-دسوقىللحكومةالإثنين-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن 5 اقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد حمدى دسوقى، للحكومة، بشأن:

الأول: إنشاء مجمع مدارس بمنطقة الملك والطحان بمنطقة الأزهر محافظة أسيوط.

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البرلمان يحيل مقترح النائب محمد حمدى دسوقى لتحويل الرعاية الصحية إلي مركز طبى حضرى يشمل التخصصات كافة بأسيوط

الثاني: بشأن استكمال إجراءات تخصيص قطعة لإنشاء مدارس بقرية الزاوية مركز ومدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

الثالث: بشأن تحويل الرعاية الصحية (مبارك) بمنطقة الأربعين بمدينة أسيوط إلى مركز طبى حضرى يشمل التخصصات كافة – محافظة أسيوط.

الرابع: بشأن مرور خط طرد الصرف الصحى الخاص بمنطقة فريال بمدينة أسيوط أسفل السكة الحديد من شارع الجلاء إلى شارع الجيش- محافظة أسيوط.

الخامس: بشأن صرف المستحقات المتأخرة للمقاولين مثل شركة أعمال الأسمنت المسلح المنفذة لمشروع الصرف الصحى – قرية الزاوية – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

البرلمان يناقش اتفاقية قرض لتحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإثنين المقبل، نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022، بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/ 1/ 2022.

وأكد تقرير لجنة النقل بمجلس النواب بأن الطرفان توافقا أن تتيح حكومة جمهورية كوريا لحكومة جمهورية مصر العربية قرض من بنك التصدير والاستيراد الكورى، (وهو السلطة الحكومية لصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية) لمشروع تحديث سكك حديد مصر/ الأقصر والسد العالي.

وتكون الجهة المقترضة للقرض هي الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتكون وزارة المالية لجمهورية مصر العربية هي الضامنة لهذا القرض.

وتري اللجنة بعد أن تدارست اللجنة موضوع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ وتعرفت على الشروط المالية للقرض، وطريقة سداده، وأهمية المشروع المستهدف ومكوناته، فقد حرصت اللجنة على أن تضمن تقريرها الأسس والدعائم التي بنت عليها قناعتها بالموافقة على القرارات.