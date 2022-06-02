انت الان تتابع تفاصيل خبر النواب بحيل مقترح النائب خالد الحداد لتغطية ترعة ميت طاهر بمنية النصر فى الدقهلية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 02:51 مساءً - محمد السيد - /701543/النواب-بحيل-مقترح-النائب-خالد-الحداد-لتغطية-ترعة-ميت-طاهر-بمنية-النصر-فى-الدقهلية

تحيل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اقتراحان مقدمان من النائب خالد الحداد، عضو لجنة الإدارة المحلية، بشأن:

دوت الخليج

النواب بحيل مقترح النائب خالد الحداد لتغطية ترعة ميت طاهر بمنية النصر فى الدقهلية

الأول: استكمال تغطية ترعة ميت طاهر من الكيلو (850) حتى نهاية الترعة – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية.

الثاني: تغطية ترعة برهام المارة داخل الكتلة السكنية بقرى البشبور، منشأة مبارك – البجلات – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية.

كما تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا – المنصورة – دمياط، بطول 119 كيلو متر، الموقع بتاريخي 9/12/2021، 4/1/2022.