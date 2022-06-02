جامعة الأزهر تعلن شروط المشاركة في نظام التأمين الصحي للعاملين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 02:27 مساءً - أعلن الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر عن نظام التأمين الصحى للعاملين بجامعة الازهر للعلاج هم واسرهم ضمن عدة شروط كتتالى.

1- إدخال البيانات للاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم اختياري وليس إجباريا .

2- لامساس بعمل اللجنة الطبية بالقاهرة وأسيوط ، وأن عمل اللجنة الطبية بجامعة الأزهر مستمر على الدوام.

3 - مشروع التأمين الصحي الشامل يتيح الخدمة الطبية من خلال عدد 2103 مستشفى متضمنة مستشفيات الدرجة الأولى، والمعامل الطبية، ومراكز العلاج الطبيعي، وكافة الخدمات الطبية اللازمة، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

4 - جاري مناقشة إدارج أسر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في هذه المنظومة وكذلك العاملون في الجامعة.

علما بأنه تم عرض الموضوع على السادة العمداء ومناقشته في مجلس الجامعة وتم عقد جلسة حوار مجتمعي مع أعضاء نادي أعضاء هيئة التدريس بالقاهرة ، وغيرهم .

وتهيب الجامعة بعدم الانسياق وراء الشائعات ، وأن يكون التواصل مع إدارة الجامعة حال الاستفسار عن أي موضوع يتعلق بهذا الشأن.