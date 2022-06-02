الجامع الأزهر يشهد إقبالا كثيفا في مدارس تحفيظ القرآن الكريم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 02:27 مساءً - يشهد الجامع الازهر اقبال كثيف والطلبات المقدمة للالتحاق برواق الطفل لتحفيظ القرآن بالجامع وكافة فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها 507 أفرع، إلى 500 ألف طلب، وذلك بعد أن تم فتح التقديم لمدة 15 يوما بدأت من تاريخ الإعلان في الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي.

وأوضح الدكتور هانى عودة، مدير الجامع الأزهر، أنه منذ الإعلان عن إطلاق رواق الطفل، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تم تشكيل لجان مختصة لتلقي طلبات المتقدمين على مستوى الجمهورية، وتم تصنيفها طبقا للشروط والضوابط المعلنة، كما تم اختيار وتجهيز العدد اللازم من المحفظين المتمكنين من أحكام التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم، بالإضافة إلى تشكيل لجان تنظيمية للتواصل والتنسيق بين اللجنة الرئيسية برئاسة وكيل الأزهر وكافة الفروع والمقرات المعدة داخل المعاهد الأزهرية في جميع المحافظات، والوقوف على آلية تنفيذ البرامج المقدمة للطفل ورصد الإيجابيات وتلافي السلبيات.

كما صرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، أن السبت المقبل الموافق 4 يونيو2022 هو موعد انطلاق أعمال التحفيظ بالمستوى الأول لرواق الطفل لتحفيظ القرآن الكريم (من سن 5 حتى 6 سنوات)، بطاقة استيعاب 90 ألف طالب على مستوى الجمهورية، كما سيتم افتتاح باقي المستويات العشر الخاصة برواق الطفل تباعا، مطمئنا أولياء الأمور بتوفر رعاية واهتمام شديد بأبنائهم من خلال مشرفين مختصين ولجان مستمرة لمتابعة أعمال التحفيظ على مستوى جميع المحافظات.

كان الدكتور محمد الضويني ، وكيل الأزهر، أعلن في الثامن والعشرين من شهر أبريل الماضي عن فتح باب التقدم للالتحاق برواق الطفل بالجامع الأزهر وكافة فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد تشهد برامج الرواق الازهرى الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة.

ويقوم رواق الطفل بالجامع الأزهر بتحفيظ القرآن الكريم للأطفال بداية من سن 5 سنوات وحتى 13 سنة، وذلك وفق شروط ألَّا يقل عمر الطفل المتقدم في أي مستوى عن خمس سنوات ولا يزيد على ثلاث عشرة سنة عند التقديم، كما تم عقد اختبارٌ للطفل المتقدم؛ لتحديد المستوى، وتم تسكين الطفل على المستوى المناسب له وذلك على النحو الآتى:

المستوى الأول 5 سنوات 6 سنوات ونصف ويتطلب الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة: (معرفة الحرف – شكل الحرف – الحركات)، الثاني 6 سنوات ونصف 7 سنوات ونصف ويتطلب حفظ جزء من القرآن الكريم، المستوى الثالث 7 سنوات ونصف 8 سنوات ونصف حفظ جزأين من القرآن الكريم، المستوى الرابع 8 سنوات ونصف 9 سنوات ونصف ويتطلب حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم،المستوى الخامس 9 سنوات ونصف 10 سنوات ونصف ويتطلب حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم، المستوى السادس 10 سنوات ونصف 11 سنة ونصف مع حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، السابع 11 سنة ونصف 12 سنة ونصف حفظ نصف القرآن الكريم ، الثامن 12 سنة ونصف 13 سنة حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم ، التاسع 13 سنة حفظ خمسة وعشرين جزءًا من القرآن الكريم، العاشر 13 سنة حفظ القرآن الكريم كاملًا .

على أن يلتزم الطفل الحضور بالرواق، بنسبة لا تقل عن 80%.، مع الالتزام بآلية التقييم، والاختبارات المتبعة بالرواق: (اختبار شهري – اختبار نهاية المستوى – اختبار نهاية البرنامج)،وأن لا يتم الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يليه، إلا بعد اجتياز الطفل للاختبار المعد لذلك.