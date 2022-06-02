ننشر أبرز توصيات المؤتمر العربى الـ19 لرؤساء أجهزة المرور

وكان المؤتمر قد انعقد فى نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية فى الدول العربية فضلا عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء، إلى العمل على استشارة أجهزة المرور قبل بناء المنشآت الكبيرة خاصة المراكز التجارية، بحيث يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انسيابية حركة المرور عند ارتياد هذه المنشآت.
كما دعا الدول الأعضاء التى لا توجد لديها هياكل أو وحدات للهندسة المرورية إلى إنشاء مثل هذه الهياكل والوحدات لدورها البالغ فى نجاح التخطيط العمرانى المرورى.
ودعاها أيضا إلى العمل على تخصيص مسارات خاصة بالدراجات فى الطرق الجديدة والمنتزهات، بما يعزز السلامة المرورية ويحول دون تسبب تلك الدراجات فى حوادث الطرق، وطلب من الأمانة العامة (المكتب العربى لشؤون الأجهزة الأمنية المساندة) إعداد تصور نموذجى شامل للتعامل مع الدراجات الهوائية والنارية والكهربائية، وتعميمه على سائر الدول العربية للاستفادة منه.
وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا، لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر فى اعتمادها.
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