إندونيسيا تضيف مصر على قوائم المؤهلين للحصول على تأشيرة وصول

بحسب ما أوردته صحيفة جاكرتا بوست، اليوم الخميس، تضم قائمة الدول الـ 12 الجديدة كل من مصر والبحرين وبيلاروسيا والبوسنة والكويت والمغرب وعمان وبيرو وروسيا وصربيا وأوكرانيا والأردن.
وبموجب القائمة الجديدة سيتمكن مواطنو 72 دولة من دخول إندونيسيا من خلال تسعة مطارات و 11 ميناءً بحريًا وأربعة معابر حدودية، وفقا لما جاء فى التعميم الأخير العام لمديرية الهجرة، بشأن إجراءات تنظيم السياحة خلال جائحة كورونا.
من جانبه، أوضح أحمد نور صالح، منسق العلاقات العامة فى المديرية العامة للهجرة فى إندونيسيا: "يجب على الرعايا الأجانب إظهار جواز سفر لا يزال ساريًا لمدة ستة أشهر على الأقل، بالاضافة إلى تذكرة عودة أو سفر إلى بلد آخر، ووصل إثبات دفع للحصول على تأشيرة عند الوصول (تكلفتها حوالى 35 دولار أمريكى)، بالإضافة إلى إثبات تأمين فى إحدى شركات التأمين التابعة لكيان قانونى إندونيسى يتضمن إتاحة التمويل الصحى طوال مدة إقامتهم فى إندونيسيا.
كما أشار صالح إلى أن تصريح الإقامة الصادر يمكن تمديده مرة واحدة فحسب لمدة 30 يومًا ويتم منحه من قبل مكتب الهجرة الأقرب إلى مكان إقامة المواطن الأجنبى فى إندونيسيا.
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