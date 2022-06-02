على متنها 156 سائحا.. مطروح تستقبل أول طائرة شارتر بولندية

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار مرسى مطروح الدولى، اليوم الخميس، أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من دولة بولندا على متنها 156 سائحًا، وذلك فى إطار بدء تدفق السياحة الأجنبية على مطروح مع بدء الموسم السياحى لعام 2022.





واستقبل خالد شعيب محافظ مطروح - وفقا لبيان - السائحين ورحب بهم على أرض المحافظة، كما تم استقبالهم والترحيب بهم مع تقديم الورود والشيكولاتة من خلال هيئة تنشيط السياحة، وإدارة السياحة بالمحافظة، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة وصولهم وتسكينهم وتذليل أى عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة. وأشار محافظ مطروح إلى استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية، حيث استقبل مطار مرسى مطروح الدولى، أول أمس الثلاثاء، رحلة طيران شارتر من إيطاليا على متنها 186 سائحا على أن تتوالى الرحلات طوال موسم الصيف مع التأكيد على أهمية تنوع الأسواق المصدرة للسياحة الأجنبية لمطروح، وتحقيق الرواج السياحى بالمحافظة ليواكب ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى.

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