لجنة الأزمات والكوارث الطبية تبحث ملف «جدرى القرود»

جدة - نرمين السيد - عقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الخميس، للجنة الأزمات والكوارث الطبية بالهيئة لمناقشة تداعيات أزمة جدرى القرود التى تواجه بعض دول العالم حاليا.





وصرح الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، بأن مواجهة الكوارث والازمات الطبية بأسلوب علمى يأتى على رأس أولويات الدولة وتولى القيادة السياسية لهذا الملف الحيوى أهمية بالغة، وفى هذا السياق عقدت لجنة إدارة الأزمات والكوارث الطبية بالهيئة اجتماعها اليوم بحضور ممثلى اللجنة بوحدات الهيئة وجميع مديرى مستشفيات ومعاهد الهيئة لمناقشة المستجدات التى طرأت بعد ظهور مرض جدرى القرود وكيفية الإستعداد لهذه الأزمة الطارئة، وتدريب الأطقم الطبية على كيفية التعامل معها والحد من انتشارها، وسبل رفع الوعى الصحى لدى المواطنين بخصوص هذه الأزمة.

من جهتها، أفادت الدكتورة ريهام غلاب المشرف على لجنة إدارة الأزمات والكوارث الطبية بالهيئة، بأن هذا الاجتماع يهدف إلى الوقاية والتقليل من الآثار المحتملة لهذه الأزمة والتدريب على التعامل معها، وذلك بهدف منعها والتقليل من آثارها، والتدريب على التعامل مع الخطر المتوقع والتنبؤ به والتعامل معه بشكل يقلل من الأزمات التى قد تواجه الفريق الطبى والمجتمع، والتأكيد على استمرارية توفير المستلزمات الطبية بشكل دائم، وتابعت بأن من مهام إدارة الأزمات والكوارث الطبية رد الفعل السريع والاستجابة السريعة للأزمات والكوارث الطبية، والحد من الآثار المترتبة عليها بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتقليل عدد الوفيات والمضاعفات الناتجة عن هذه الأزمة والتدريب على الخطط اللازمة لمواجهتها وتعديل الخطط السابقه، وقامت اللجنة بعمل حملة توعية وإعداد ملصقات وبوسترات توعية لمرض جدرى القرود لتوزيعها على جميع وحدات الهيئة لتوعية المواطنين بخطورة المرض.

وأشارت إلى أهمية المرحلة الرابعة والأخيرة من دورة حياة الأزمة وهى التعافى، والتدريب على متابعه وحماية المرضى ناقصى المناعة مثل مرضى الأورام والغسيل الكلوى من إصابتهم من فيروس كورونا عبر اعطائهم الأجسام المضادة الحديثة التى وفرتها الدولة لحماية مرضاها بالمجان.

وفى نفس السياق، قال الدكتور وائل الدرندلى نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، إن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر وطرح العديد من الرؤى المختلفة لمواجهة الأزمة، كما تم القاء العديد من المحاضرات الهامة لمناقشة الموضوعات ذات الصلة، حيث قام الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا بالهيئة بتقديم محاضرة عن مجهودات الهيئة فى الوقاية من فيروس كورونا خلال موجاته المختلفة، وكيفية التعامل معها، كما ألقت الدكتورة إلهام عزت مدير مكافحة العدوى بالهيئة، محاضرة عن دور فرق مكافحة العدوى الهام والحيوى فى التعامل مع مثل هذه الأزمات والكوارث، وقدم الدكتور حمدى إبراهيم رئيس قسم الرعاية المركزة فى مستشفى حميات إمبابة، محاضرة عن جدرى القرود وكيفية التعامل معه.