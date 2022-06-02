وزيرة التضامن تتوجه إلى بيروت للوقوف على الأوضاع الإنسانية فى لبنان

جدة - نرمين السيد - توجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة اللبنانية بيروت فى زيارة رفيعة المستوى للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب للجمهورية اللبنانية.





تأتى هذه الزيارة إثر دعوتها من قبل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وذلك لتعزيز العمل العربى المشترك للوقوف على الأوضاع الاجتماعية والإنسانية التى تشهدها لبنان حالياً، وتوجيه المساعدات الاجتماعية والتنموية المطلوبة فى هذا الصدد.

وأعربت القباج عن حرصها على المشاركة فى هذه الزيارة التى تعكس اهتمام مصر بدعم العمل العربى الاجتماعى والتنموى المشترك، والذى يهدف لتعزيز التعاون مع الشركاء العرب من أجل تقديم يد المساعدة والدعم للبنان الشقيقة لتحسين أوضاعها التى تعانى منها منذ فترة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الزيارة تأتى اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية فى إذكاء الروح العربية وضرورة تقديم كل الدعم للدول الشقيقة خاصة فى وقت الأزمات والمحن، مشيرة إلى أنه من مبدأ الإنسانية المصرية تجاه الشعب اللبنانى الشقيق فى التوقيتات الصعبة بداية من حادث انفجار مرفأ بيروت، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تم إرسال فرق الإغاثة المصرية بالمساعدات الطبية والإغاثة العاجلة والتى شملت أكثر من 150 طنا من المستلزمات الطبية، علاوة على المواد الغذائية مرورا بالأزمة الاقتصادية اللبنانية واستكمالا للدعم المصرى للشعب اللبنانى تم استكمال جسر المساعدات الإنسانية بأكثر من 500 طن من المواد الإغاثية والطبية.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة لقاء وزيرة التضامن مع رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الوزراء اللبنانى ووزير الشؤون الاجتماعية بالدولة الشقيقة، وذلك لمناقشة ما قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية من قطعها شوطاً كبيراً فى مسيرتها التنموية والخدمية والاجتماعية، معتمدة فى ذلك على تنفيذ إستراتيجية جديدة للعمل الاجتماعى تقوم على الإنسجام مع المفهوم المعاصر للتنمية البشرية، والذى يركز على المسؤولية الاجتماعية وعلى جعل الإنسان محور عمليات التنمية، حيث لا يقتصر دورها على تقديم المساعدة للفئات المحتاجة فحسب، بل يتعداه إلى الدور الإنمائى المتكامل.

ويعقب تلك اللقاءات زيارة لبعض الجمعيات الأهلية اللبنانية المعنية بالمسؤولية الاجتماعية للتعرف على مشاركة المجتمع المدنى بمؤسساته التطوعية مع الحكومة فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسيتم زيارة مركز تعليمى لذوى الاحتياجات الخاصة والتعرف على الخدمات المقدمة لهم من مساعدات مالية وطبية وأجهزة تعويضية وأجهزة تعليمية، وزيارة دار لكبار السن فى بيروت للتعرف على الخدمات المقدمة لهم والرعاية الكاملة التى تشمل رعاية صحية وأنشطة اجتماعية وترفيهية، وزيارة دار للأيتام للتعرف على سبل الرعاية المقدمة للأيتام من خلال التعليم والرعاية الصحية والرياضية والترفيهية، وزيارة مركز للنساء المعنفات اللاتى تعرضن للعنف الأسرى وليس لهن مأوى والتعرف على سبل دعمهن عن طريق تأهيلهن ومساعدتهن على الحصول على فرصة عمل لمواجهة ظروف الحياة، وكذلك سيتم زيارة مركز للتعافى من المخدرات والتعرف على أوجه الدعم والمساعدة المقدمة للمدمن من أجل تعافيه من المخدرات.

وفى نهاية الزيارة، سيتم عمل زيارة سياحية لمدينة جبيل التاريخية للتعرف على تاريخ لبنان القديم وعراقة الحضارة اللبنانية.