رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مدخل شرم الشيخ من المطار إلى ميدان الصداقة

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه أعمال تطوير مدخل المدينة من المطار مروراً بـ"ميدان السلام"، وميدان "الصداقة"، خلال جولته بعدد من مشروعات التطوير فى مدينة شرم الشيخ اليوم.





وخلال تفقده للأعمال الجارى تنفيذها، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حول المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير مدينة شرم الشيخ.

وقال المحافظ: فى ضوء تكليف القيادة السياسية بأن تكون مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء استعدادا لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27"، فقد تم التخطيط لتنفيذ عدد كبير من المشروعات والتى نحرص على الانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية؛ بما يليق بمكانة مصر عالميا، ولتصبح شرم الشيخ أكبر مدينة جاذبة للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

وفى هذا الإطار، شرح المحافظ موقف تطوير طريق السلام بشرم الشيخ، والمنطقة على شمال الطريق باتجاه المطار، والمنطقة بمطلع الهضبة يمين الطريق حيث يتم تشجير الطريق الأوسط، وكذا تطوير مدخل مدينة شرم الشيخ من المطار وميدان الصداقة والسلام.

كما أوضح خالد فودة أن المشروعات التى يجرى تنفيذها تتضمن إنشاء كوبرى علوى على الطريق الأوسط "طريق الملك سلمان"، وإنشاء 5 محاور عرضية تربط بين طريق السلام والطريق الأوسط، فضلا عن أعمال تطوير الطريق الدائرى بطول 28 كيلو، وتشمل 10 حارات مرورية جديدة 5 حارات فى كل اتجاه، كما يتم إقامة 3 كبارى جديدة وتوسعة جميع الطرق القائمة حاليا بالمدينة، وذلك من أجل تسهيل حركة المرور ومنع أى تكدس.

وفى هذا الإطار، أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تطوير الطرق والكبارى العلوية، حيث تمت عملية استلام أعمال الإنارة والطبقة السطحية، وكذا أعمال تنسيق الموقع العام، وفى الوقت نفسه تم رفع كفاءة بعض المنشآت التابعة لوزارات الكهرباء (محطات محولات الكهرباء)، والبترول (محطات وقود وغاز) والإسكان (محطات مياه وصرف صحى، وخزانات استراتيجية)، والنقل.

ووجه رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير فى أقرب وقت ممكن، وتسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق ذلك.